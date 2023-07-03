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Військові не можуть потрапити у відпустку через брак квитків на поїзди

3 липня 2023 08:18
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Військові не можуть потрапити у відпустку через брак квитків на поїзди
Військові на вокзалі. Фото: Instagram Влади і Костянтина Ліберових
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українські військовослужбовці, які отримують відпустки, зіткнулися із проблемою добирання додому. Причиною є брак квитків на поїзди Укрзалізниці.

Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці дружина військовогослужбовця ЗСУ Дана Шевченко.

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Проблема з квитками

Українські військові не завжди можуть потрапити додому навіть під час офіційної відпустки.

Проблеми виникають через брак квитків на поїзди.

"Третю добу безрезультатно намагаємось придбати квиток військовому із Запоріжжя/Дніпра до Стрия/Львова, принаймні у цей бік, де чекає родина", — наголосила Шевченко.

Причому, зазначила дружина воїна ЗСУ, квитків немає навіть о восьмій ранку, коли начебто відкривають продаж на певну кількість квитків.

Прохання до Укрзалізниці

Дана Шевченко наголосила, що гаряча лінія Укрзалізниці не могла зарадити цій проблемі.

"З цим треба щось робити. Робіть бронь певної кількості місць для військових. Про відпустку хлопці й дівчата часто дізнаються за добу-дві, а квитків, щоб поїхати додому, просто немає", — звернулася до Укрзалізниці дружина військовослужбовця.

Дружина військовослужбовця про проблему з квитками для воїнів ЗСУ
Дружина військовослужбовця про проблему з квитками для воїнів ЗСУ

Нагадаємо, у кінці червня Президент Володимир Зеленський підписав закон про відпустки та виплати військовим.

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