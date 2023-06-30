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Зеленський підписав закон про відпустки та виплати військовим

30 червня 2023 13:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський підписав закон про відпустки та виплати військовим
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №9342. Він передбачає відпустки та доплати для військових.

Про це йдеться в картці законопроєкту.

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Доплати для військових

У законі "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з окремих питань, пов'язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану" йдеться про те, що військовим щомісячно виплачується додаткова винагорода у 30-100 тис грн. 

Доплати строковикам залишили 6 000 грн/міс, а курсантам — 2 350 грн/міс. Цей порядок визначений КМУ.

Відпустки для військових

Законопроєкт запроваджує оновлені терміни відпусток для військових: до 30 днів щорічна, а також до 10 днів за сімейними обставинами для курсантів. 

Що відомо про доплати

З початком повномасштабної війни в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим, які не беруть участь у бойових діях, у розмірі 30 тисяч гривень. Але з 1 лютого цього року це скасували. Зараз же додаткові виплати повернули.

Також ми писали, що в Україні рівень грошового забезпечення Сухопутних військ Збройних сил України залежить від низки факторів. Зокрема, найбільше платять командирам.

У Верховній Раді України (ВРУ) у рамках робочої групи відбувається обговорення нової системи доплат для військовослужбовців. Підвищення торкнуться кількох категорій бійців.

Додамо, юрист Сергій Савинський розповів, коли бійцям припиняють виплачувати доплати.

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