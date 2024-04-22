Российских военных заманивают на войну большими зарплатами

Российские военные. Фото иллюстративное: twitter.com/daily_lviv

Российские оккупанты месяцами не получат денежное довольствие, поскольку их командование понимает, что солдаты все равно погибнут на фронте.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

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При этом в России становится меньше желающих воевать в Украине. Чтобы привлечь в армию новобранцев, в российском Минобороны обещают выплачивать большие зарплаты — полмиллиона рублей в месяц. Как сообщают в украинском подполье на Донбассе, обещания традиционно не выполняются.



"Российские военные не получают зарплату месяцами.

И задержка выплат это еще не самая большая проблема. Дело в том, что продолжительность жизни оккупанта не превышает восьми недель. Видимо, именно поэтому российские власти демонстрируют такую "щедрость" своим бойцам", — пишет Центр нацсопротивления.



Также Кремль надеется перекрыть потери на поле боя за счет мобилизации мужчин на временно оккупированных территориях Украины. С 1 апреля там идет весенний призыв в армию РФ. Коллаборанты делают все, чтобы жители оккупированных регионов сначала призывались на срочную службу, а затем подписывали контракт и шли на войну.

Напомним, в оккупированном Мариуполе окупанты дерибанят землю — местных жителей оставляют без прав на недвижимость.

Ранее немецкий генерал-лейтенант Карстен Бройер заявил, что Россия может быть готова к военным действиям против стран НАТО через пять-восемь лет.