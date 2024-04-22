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Військові РФ не встигають дочекатися обіцяних грошей — у Центрі нацспротиву назвали причину

22 квітня 2024 01:35
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Російських військових заманюють на війну великими зарплатами
Російські військові. Фото ілюстративне: twitter.com/daily_lviv
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Російські окупанти місяцями не отримають грошове забезпечення, оскільки їх командування розуміє, що солдати все одно загинуть на фронті. 

Про це повідомили у Центрі національного спротиву

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При цьому у Росії меншає охочих воювати в Україні. Аби заманити до війська новобранців, у російському Міноборони обіцяють збільшені зарплати — щонайменше півмільйона рублів на місяць. Як повідомляють в українському підпіллі на Донбасі, обіцянки традиційно не виконуються.

"Російські військові не отримують зарплатню місяцями.  
І затримка виплат це ще не найбільша проблема. Справа в тім, що тривалість життя окупанта не перевищує восьми тижнів. Мабуть, саме тому російська влада демонструє таку "щедрість" для своїх бранців", — пише Центр нацспротиву.

Також Кремль сподіваєть перекрити втрати на полі бою за рахунок мобілізації чоловіків на тимчасово окупованих територіях України. З 1-го квітня там триває весняний призов до армії РФ. Колаборанти роблять все, аби жителів окупованих регіонів спочатку призивалися на строкову службу, а потім підписували контракт та йшли на війну. 

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі окупанти дерибанять землю — мешканців залишають без прав на нерухомість.

Раніше німецький генерал-лейтенант Карстен Броєр заявив, що Росія може бути готова до військових дій проти країн НАТО через п’ять-вісім років. 

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втрати окупантів

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