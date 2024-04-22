Російських військових заманюють на війну великими зарплатами

Військові РФ не встигають дочекатися обіцяних грошей — у Центрі нацспротиву назвали причину
Російські окупанти місяцями не отримають грошове забезпечення, оскільки їх командування розуміє, що солдати все одно загинуть на фронті.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
Кремлю бракує росіян, які готові воювати
При цьому у Росії меншає охочих воювати в Україні. Аби заманити до війська новобранців, у російському Міноборони обіцяють збільшені зарплати — щонайменше півмільйона рублів на місяць. Як повідомляють в українському підпіллі на Донбасі, обіцянки традиційно не виконуються.
"Російські військові не отримують зарплатню місяцями.
І затримка виплат це ще не найбільша проблема. Справа в тім, що тривалість життя окупанта не перевищує восьми тижнів. Мабуть, саме тому російська влада демонструє таку "щедрість" для своїх бранців", — пише Центр нацспротиву.
Також Кремль сподіваєть перекрити втрати на полі бою за рахунок мобілізації чоловіків на тимчасово окупованих територіях України. З 1-го квітня там триває весняний призов до армії РФ. Колаборанти роблять все, аби жителів окупованих регіонів спочатку призивалися на строкову службу, а потім підписували контракт та йшли на війну.
Нагадаємо, в окупованому Маріуполі окупанти дерибанять землю — мешканців залишають без прав на нерухомість.
Раніше німецький генерал-лейтенант Карстен Броєр заявив, що Росія може бути готова до військових дій проти країн НАТО через п’ять-вісім років.
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