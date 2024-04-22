Російських військових заманюють на війну великими зарплатами

Російські військові. Фото ілюстративне: twitter.com/daily_lviv

Російські окупанти місяцями не отримають грошове забезпечення, оскільки їх командування розуміє, що солдати все одно загинуть на фронті.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

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При цьому у Росії меншає охочих воювати в Україні. Аби заманити до війська новобранців, у російському Міноборони обіцяють збільшені зарплати — щонайменше півмільйона рублів на місяць. Як повідомляють в українському підпіллі на Донбасі, обіцянки традиційно не виконуються.



"Російські військові не отримують зарплатню місяцями.

І затримка виплат це ще не найбільша проблема. Справа в тім, що тривалість життя окупанта не перевищує восьми тижнів. Мабуть, саме тому російська влада демонструє таку "щедрість" для своїх бранців", — пише Центр нацспротиву.



Також Кремль сподіваєть перекрити втрати на полі бою за рахунок мобілізації чоловіків на тимчасово окупованих територіях України. З 1-го квітня там триває весняний призов до армії РФ. Колаборанти роблять все, аби жителів окупованих регіонів спочатку призивалися на строкову службу, а потім підписували контракт та йшли на війну.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі окупанти дерибанять землю — мешканців залишають без прав на нерухомість.

Раніше німецький генерал-лейтенант Карстен Броєр заявив, що Росія може бути готова до військових дій проти країн НАТО через п’ять-вісім років.