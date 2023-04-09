Военные рф используют артиллерию для компенсации своих наступательных возможностей, — ISW

Военные рф и артиллерия/Фото: Минобороны россии

Динамика использования боевой артиллерии в Украине отражает тот факт, что российские оккупанты пытаются компенсировать свой ухудшенный наступательный потенциал. К тому же войска рф хотят сравнить с землей населенные пункты перед их захватом.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Бывший министр безопасности так называемой "ДНР", а ныне командир батальона "Восток" Александр Ходаковский сообщил, что российское командование решило почти полностью прекратить ежедневную поставку боеприпасов на участки фронта, где не ведутся активные наступательные операции.

По его словам, дефицит артиллерийских боеприпасов на фронте частично является следствием подготовки к украинскому контрнаступлению. В заявлении Ходаковского говорится, что российское командование должно четко определить приоритеты поставок артиллерийских боеприпасов в связи с их дефицитом.

Высокий спрос на снаряды указывает на то, что российские войска все еще в значительной степени полагаются на артиллерию, чтобы компенсировать ключевые недостатки в боевых возможностях, включая плохие навыки российских военных в наведении на цель, недостаточный потенциал наземного штурма и недостаточное количество воздушных сил в Украине. Российские войска используют массированные артиллерийские обстрелы, чтобы сравнять с землей населенные пункты перед их захватом, компенсируя необходимость проведения эффективных пехотных атак или авиаударов с использованием дефицитных высокоточных боеприпасов и подвергая самолеты и пилотов опасности со стороны украинской противовоздушной обороны.

"Постоянный дефицит артиллерийских боеприпасов в россии подорвет способность российских военных продолжать компенсировать другие свои слабости и ограничения. Газета The Washington Post сообщила 8 апреля, что, наоборот, украинские войска используют на треть меньше снарядов, чем российские, и что украинские войска экономят снаряды, тщательно определяя приоритетные цели", — говорится в отчете.

Аналитики добавили, что украинские войска более точны в выборе целей, но также, вероятно, извлекают выгоду из того, что находятся в обороне в большинстве районов — наступательные операции, как правило, вызывают повышенные потребности в артиллерии.

Напомним, российские военнослужащие жалуются на большие потери в ходе боевых действий в Украине. Кое-где идет речь о гибели целых подразделений вместе с командиром.