Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Военные рф используют артиллерию для компенсации своих наступательных возможностей, — ISW arrow

Военные рф используют артиллерию для компенсации своих наступательных возможностей, — ISW

9 апреля 2023 07:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Военные рф и артиллерия/Фото: Минобороны россии
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Динамика использования боевой артиллерии в Украине отражает тот факт, что российские оккупанты пытаются компенсировать свой ухудшенный наступательный потенциал. К тому же войска рф хотят сравнить с землей населенные пункты перед их захватом.    

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).  

Читайте также:

Подробности

  Бывший министр безопасности так называемой "ДНР", а ныне командир батальона "Восток" Александр Ходаковский сообщил, что российское командование решило почти полностью прекратить ежедневную поставку боеприпасов на участки фронта, где не ведутся активные наступательные операции.

По его словам, дефицит артиллерийских боеприпасов на фронте частично является следствием подготовки к украинскому контрнаступлению. В заявлении Ходаковского говорится, что российское командование должно четко определить приоритеты поставок артиллерийских боеприпасов в связи с их дефицитом.

Высокий спрос на снаряды указывает на то, что российские войска все еще в значительной степени полагаются на артиллерию, чтобы компенсировать ключевые недостатки в боевых возможностях, включая плохие навыки российских военных в наведении на цель, недостаточный потенциал наземного штурма и недостаточное количество воздушных сил в Украине. Российские войска используют массированные артиллерийские обстрелы, чтобы сравнять с землей населенные пункты перед их захватом, компенсируя необходимость проведения эффективных пехотных атак или авиаударов с использованием дефицитных высокоточных боеприпасов и подвергая самолеты и пилотов опасности со стороны украинской противовоздушной обороны.

"Постоянный дефицит артиллерийских боеприпасов в россии подорвет способность российских военных продолжать компенсировать другие свои слабости и ограничения. Газета The Washington Post сообщила 8 апреля, что, наоборот, украинские войска используют на треть меньше снарядов, чем российские, и что украинские войска экономят снаряды, тщательно определяя приоритетные цели", — говорится в отчете.

Аналитики добавили, что украинские войска более точны в выборе целей, но также, вероятно, извлекают выгоду из того, что находятся в обороне в большинстве районов — наступательные операции, как правило, вызывают повышенные потребности в артиллерии.

Напомним, российские военнослужащие жалуются на большие потери в ходе боевых действий в Украине. Кое-где идет речь о гибели целых подразделений вместе с командиром.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB