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Військові рф використовують артилерію для компенсації своїх наступальних можливостей, — ISW

9 квітня 2023 07:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Військові рф та артилерія/Фото: Міноборони росії
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Динаміка використання бойової артилерії в Україні відображає той факт, що російські окупанти намагаються компенсувати свій погіршений наступальний потенціал. До того ж війська рф хочуть зрівняти з землею населені пункти перед їх захопленням.   

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). 

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Деталі

 Колишній міністр безпеки так званої "ДНР", а нині командир батальйону "Восток" Олександр Ходаковський повідомив, що російське командування вирішило майже повністю припинити щоденне постачання боєприпасів на ділянки фронту, де не ведуться активні наступальні операції.

За його словами, дефіцит артилерійських боєприпасів на фронті частково є наслідком підготовки до українського контрнаступу. У заяві Ходаковського йдеться, що російське командування повинно чітко визначити пріоритети постачання артилерійських боєприпасів у зв'язку з їх дефіцитом.

Високий попит на снаряди вказує на те, що російські війська все ще значною мірою покладаються на артилерію, щоб компенсувати ключові недоліки в бойових можливостях, включаючи погані навички російських військових у наведенні на ціль, недостатній потенціал наземного штурму і недостатню кількість повітряних сил в Україні. Російські війська використовують масовані артилерійські обстріли, щоб зрівняти з землею населені пункти перед їхнім захопленням, компенсуючи необхідність проведення ефективних піхотних атак або авіаударів з використанням дефіцитних високоточних боєприпасів і наражаючи літаки і пілотів на небезпеку з боку української протиповітряної оборони.

"Постійний дефіцит артилерійських боєприпасів у росії підірве здатність російських військових продовжувати компенсувати інші свої слабкості та обмеження. Газета The Washington Post повідомила 8 квітня, що, навпаки, українські війська використовують на третину менше снарядів, ніж російські, і що українські війська економлять снаряди, ретельно визначаючи пріоритетні цілі", — йдеться у звіті.

Аналітики додали, що українські війська більш точні у виборі цілей, але також, ймовірно, отримують вигоду від того, що перебувають в обороні в більшості районів — наступальні операції, як правило, викликають підвищені потреби в артилерії.

Нагадаємо, російські військовослужбовці скаржаться на великі втрати під час бойових дій в Україні. Подекуди йдеться про загибель цілих підрозділів разом з командиром. 

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