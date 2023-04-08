"П*зды тут получаем": окупант розповів, як ЗСУ знищили цілий підрозділ росіян

Російські окупанти несуть великі втрати в Україні. Фото: ura.ru

Російські військовослужбовці скаржаться на великі втрати під час бойових дій в Україні. Подекуди йдеться про загибель цілих підрозділів разом з командиром.

Про це свідчить перехоплення телефонної розмови двох російських військовослужбовців, яке оприлюднило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

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Деталі розмови

Окупант розповідає своєму другові, який зараз також несе службу у війську, однак, очевидно, не на передовій в Україні, про складнощі у намаганнях пробити оборону українських військових.

Окупант бідкається, що ЗСУ мають укріплені бази, які не піддаються жодній російській зброї, та здійснюють успішні операції, під час яких окупанти гинуть десятками.

— Перша партія Вагнера вже додому повернулася.

— "Вагнер", я тобі можу більше сказати. Якщо зараз все х*йово буде, у квітні теж поїдете сюди.

— Ну а х*лі, всі поїдемо, якщо треба буде.

— Ми якось п*зди тут отримуємо, за*бемося.

— П*зди отримуєте?

— Прям моментами буваємо конкретно отримуємо п*зди.

— Ну звичайно, х*лі, якби зброя не постачала це, зарубіж ї*ний.

— У нас тут одне місце на голову ї*е. Його не можуть узяти. Тут є нацпарк, вони там вісім років готувалися, у них бункери під землею. Авіація, і що тільки туди не довбає. З ранку до вечора туди "Гради" х*ярять, авіація-х*яція. Розбомбити не можуть, їх там уже майже в кільце взяли, зараз ще два села заберуть, і вони в кільці будуть, у цьому парку і ще в одній х*йні... Командувач армії укропів, який є, він уже Зеленському каже, якщо ми зараз війська не виведемо з одного з напрямів, нас, каже, роз*бут тут.

— П*дець бл*дь!

— У нас он уже, набирають штурмові загони.

— Ну що там, по телевізору за*бись все.

— Та ну на*уй. Я тобі більше скажу, ні*уя тут за*батого немає. Якби все було за*бись, штурмовиків би не набирали. Нині добровольців у штурмові загони набирають.

— А ти знав, що тут із 83-ої якийсь командир повністю загинув із бригадою зі своєю? Ось у нас паха з 83-ї з Уссурійська, де ти служив. І ось ми перед тим, як приїхати сюди, їх роз*бали коротше. Потім роз*бали ще якусь 83 десатно-штурмову, 100 чоловік роту. Х*й знає, зараз до квітня, якщо ні*уя не буде, я документи збираю теж звідси на*уй.

— Звичайно треба у*бувати, на*уй воно треба!

Нагадаємо, раніше було оприлюднено перехоплення розмови, у якій військовослужбовець рф різко розкритикував накази командування та його ставлення до особового складу. Він розповів про відсутність нового озброєння, через що окупанти змушені розконсервувати старе.

Також раніше окупант розповів про великі втрати серед російських військовослужбовців. Він поскаржився на невідповідність реальної ситуації у підрозділі та тій, про яку розповідають у новинах.

Оприлюднено також запис розмови, у якій російський окупант розповів про формування взводів із ухилянтів. Він висловив бажання якнайшвидше покинути територію України.