Военные российкой армии начали доносить друг на друга: подробности
Противостояние в кремле, что продолжается, вынуждает многих россиян доносить друг на друга о противоправных действиях. В связи с этим Центр национального сопротивления получил внутреннюю документацию 4-й танковой дивизии рф, которая участвовала в полномасштабном вторжении в Украину.
Об этом сообщает пресс-служба ЦНС.
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Донос
Документы свидетельствуют о том, что дивизия принимала участие в боевых действиях с самого начала вторжения и атаковала Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области, но потеряла боеспособность, теряя при этом две трети своего парка техники. По результатам проверки, проведенной российским генштабом, в дивизии расцветает коррупция, а кадровые и подготовленные военные занимались работой, которая не относится к их обязанностям, в то время как наводчики и стрелки выполняли работу по материально-техническому обеспечению. В экипажах были неопытные военные. Кроме того, в дивизии имеется дефицит подготовленного боевого состава.
Эти документы указывают на серьезные проблемы в российской армии, вызванные коррупцией и неэффективной деятельностью командования. Несмотря на обширную техническую базу, российские военные подвергаются серьезному риску, что подчеркивает необходимость дальнейшей реформы армии, чтобы обеспечить ее эффективность и укрепить национальную безопасность.
Напомним, что британские военные аналитики рассказали, что оборонные компании рф продолжают демонстрировать свою продукцию на крупнейших международных выставках вооружений. Они делают это, несмотря на войну в Украине.