Військові російської армії почали доносити один на одного: подробиці
Протистояння в кремлі, що продовжується, змушує багатьох росіян доносити один на одного про протиправні дії. У зв'язку з цим Центр національного спротиву отримав внутрішню документацію 4-ї танкової дивізії рф, яка брала участь у повномасштабному вторгненні в Україну.
Про це повідомляє пресслужба ЦНС.
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Донос
Документи свідчать про те, що дивізія брала участь у бойових діях від початку вторгнення та атакувала Сумську, Харківську та Чернігівську області, але втратила боєздатність, втрачаючи при цьому дві третини свого парку техніки. За результатами перевірки, проведеної російським генштабом, у дивізії розквітає корупція, а кадрові та підготовлені військові займалися роботою, яка не стосується їхніх обов'язків, тоді як навідники та стрілки виконували роботу з матеріально-технічного забезпечення. В екіпажах були недосвідчені військові. Крім того, у дивізії є дефіцит підготовленого бойового складу.
Ці документи вказують на серйозні проблеми у російській армії, спричинені корупцією та неефективною діяльністю командування. Попри велику технічну базу, російські військові наражаються на серйозний ризик, що підкреслює необхідність подальшої реформи армії, щоб забезпечити її ефективність і зміцнити національну безпеку.
Нагадаємо, що британські військові аналітики розповіли, що оборонні компанії росії продовжують демонструвати свою продукцію на найбільших міжнародних виставках озброєнь. Вони роблять це попри війну в Україні.