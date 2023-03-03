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Британская разведка рассказала, почему россияне на войне массово теряют бронетехнику

3 марта 2023 08:56
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
Британская разведка рассказала, почему россияне на войне массово теряют бронетехнику
Уничтожена бронетехника оккупантов
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

Британские военные аналитики рассказали, что оборонные компании рф продолжают демонстрировать свою продукцию на крупнейших международных выставках вооружений. Они делают это, несмотря на войну в Украине.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

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Подробности

На недавнем мероприятии россия представила систему активной защиты "Арена-Е", предназначенную для повышения живучести бронетехники.

В рекламе указано, что она способна победить угрозы, наиболее опасные для бронетехники.

"Если вы цените свою броню и экипажи, вам нужна "Арена-Е", — говорится в рекламе.

Британская разведка подчеркнула, что нет никаких доказательств того, что системы "Арена-Е" были установлены на российскую технику в Украине. РФ лишилась на войне 5000 единиц бронетехники.

"Вероятно, это связано с неспособностью российской промышленности производить высокотехнологичные системы в больших масштабах — проблема, усугубляемая действием международных санкций", — добавили в Минобороны Великобритании.

Напомним, британские военные аналитики отметили климатический фактор в российско-украинской войне. Из-за потепления и грязи, которая помешает движению тяжелой бронетехники, активные наступательные действия в районе Бахмута будут невозможны по меньшей мере до конца марта.

Также мы писали, что авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Российские военные несут значительные потери.

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