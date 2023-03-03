Британская разведка рассказала, почему россияне на войне массово теряют бронетехнику

Уничтожена бронетехника оккупантов

Британские военные аналитики рассказали, что оборонные компании рф продолжают демонстрировать свою продукцию на крупнейших международных выставках вооружений. Они делают это, несмотря на войну в Украине.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

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На недавнем мероприятии россия представила систему активной защиты "Арена-Е", предназначенную для повышения живучести бронетехники.

В рекламе указано, что она способна победить угрозы, наиболее опасные для бронетехники.

"Если вы цените свою броню и экипажи, вам нужна "Арена-Е", — говорится в рекламе.

Британская разведка подчеркнула, что нет никаких доказательств того, что системы "Арена-Е" были установлены на российскую технику в Украине. РФ лишилась на войне 5000 единиц бронетехники.

"Вероятно, это связано с неспособностью российской промышленности производить высокотехнологичные системы в больших масштабах — проблема, усугубляемая действием международных санкций", — добавили в Минобороны Великобритании.

Напомним, британские военные аналитики отметили климатический фактор в российско-украинской войне. Из-за потепления и грязи, которая помешает движению тяжелой бронетехники, активные наступательные действия в районе Бахмута будут невозможны по меньшей мере до конца марта.

Также мы писали, что авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Российские военные несут значительные потери.