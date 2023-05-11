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Военные США рассказали, почему Украине не дают F-16

11 мая 2023 08:57
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Военные США рассказали, почему Украине не дают F-16
Истребители F-16 в небе. Фото: Reuters
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Военные США Дэйв Батлер и Мартин О'Доннелл объяснили, почему Америка не дает Украине истребители F-16. По их словам, эти самолеты очень дорогие.

Об этом военные рассказали в интервью РБК-Украина.

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США объяснили, почему не дают F-16

"Я могу немного поговорить об этом, как американец, не от имени международного сообщества. Нам выделено определенное количество ресурсов на Украину, а F-16 очень дорогие. У россиян более 500 истребителей. И чтобы иметь возможность обеспечить украинцев такой же или хотя бы конкурентоспособным количеством F-16, это потребовало бы больше ресурсов, чем нам позволило наше правительство на данный момент", — сказал военный США Дэйв Батлер.

Также он добавил, что если бы США начали поставлять Украине F-16, это было бы настолько дорого, что они не смогли бы дать боеприпасы для ПВО, Патриоты, артиллерийские снаряды, Абрамсы и т.д.

"Мы бы потратили все наши ресурсы на очень сложный технически, дорогой в обслуживании, дорогой в эксплуатации F-16. На самом деле это взвешивание одного и другого. В этом случае, наверное, в полном объеме не все может быть одновременно", — заявил полковник США.

"Я думаю, что все страны были очень понятны своей поддержке Украины еще до войны. Очевидно, что после начала войны она только усилилась. Единственное, на чем мы сейчас сосредоточены — это подготовка и обеспечение Украины всем необходимым для наступления, которое, по идее, должно состояться в ближайшие недели или месяцы", — сказал Мартин О'Доннелло.

Напомним, что Нидерланды активно обсуждают передачу истребителей F-16 по Украине со странами Европы и другими партнерами. Однако пока этот вопрос окончательно не решен.

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