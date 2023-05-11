Військові США розповіли, чому Україні не дають F-16

Винищувачі F-16 в небі. Фото: Reuters

Військові США Дейв Батлер та Мартін О'Доннелл пояснили, чому Америка не надає Україні винищувачі F-16. З їхніх слів, ці літаки дуже дорогі.

Про це військові розповіли в інтерв‘ю РБК-Україна.

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"Я можу трохи поговорити про це, як американець, не від імені міжнародного співтовариства. Нам виділено певну кількість ресурсів на Україну, а F-16 дуже дорогі. У росіян понад 500 винищувачів. І щоб мати можливість забезпечити українців такою самою чи хоча б конкурентоспроможною кількістю F-16, це потребувало б більше ресурсів, ніж нам дозволив наш уряд на даний момент", — сказав військовий США Дейв Батлер.

Також він додав, що якщо б США почали постачати Україні F-16, це було б настільки дорого, що вони не змогли б дати боєприпаси для ППО, "Патріоти", артилерійські снаряди, "Абрамси" тощо.

"Ми витратили б всі наші ресурси на дуже складний технічно, дорогий в обслуговуванні, дорогий в експлуатації F-16. Насправді це зважування одного та іншого. У цьому разі, напевно, в повному обсязі не все може бути одночасно", — заявив полковник США.

"Я думаю, що всі країни були дуже зрозумілі щодо своєї підтримки України ще до війни. Очевидно, що після початку війни вона лише посилилася. Єдине, на чому ми зараз зосереджені — це підготовка та забезпечення України всім необхідним для наступу, який, за ідеєю, має відбутися найближчими тижнями або місяцями", — сказав Мартін О'Доннелло.

Нагадаємо, що Нідерланди активно обговорюють передачу винищувачів F-16 Україні з країнами Європи та іншими партнерами. Проте наразі це питання остаточно не вирішене.