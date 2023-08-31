Военный эксперт раскрыл секрет, как беспилотники ВСУ атакуют Россию

Взлет Raybird-3 с катапульты. Фото: Сергей Згурец

Украинские беспилотники теперь способны долетать до Москвы. Они могут поражать цели в российской столице благодаря использованию автономного режима полета на большие расстояния.

Об этом сообщает украинский военный специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей Бескрестнов "Флэш" в Telegram.

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Полет и управление БпЛА

Бескрестнов отметил, что беспилотником можно дистанционно управлять на расстоянии до 200 км теоретически и до 150 км на практике, если не вмешивается РЭБ. Далее связь обрывается из-за формы Земли, потому что самолет летит за горизонт.

"Есть, конечно, варианты со спутниковой связью, но они имеют свои нюансы. Скорости передачи доступных спутниковых систем не позволяют реализовать полноценное управление БпЛА", — пояснил эксперт.

Он отметил, что даже Starlink не поможет ВСУ в атаке беспилотниками на Россию, потому что спутниковый интернет там не работает.

"Поэтому все наши дроны на дальние расстояния летят автономно. Как и Shahed на нас. Чтобы точно поразить цель, нужно прокладывать маршрут по спутниковой навигации. И, конечно, наш противник пытается нам препятствовать, ставя "глушилки" на GPS по Москве и области. А мы пытаемся применять системы защиты для БпЛА от этих "глушилок". При этом мы ищем дешевые решения, потому что ударные дроны должны стоить минимально", — заявил Сергей Бескрестнов.

Борьба с силами РЭБ

Россияне пытаются защитить Москву с помощью сил РЭБ, блокирующих спутниковые системы. Украинские операторы БпЛА пытаются обойти эту защиту.

"Что тогда делать? Использовать инерционные системы полета, то есть БпЛА должна понять, что его заглушили, и включить автономный полет дальше, надеясь найти снова сигнал спутников и продолжить полет к указанной точке. Вот так и происходит бесконечная война РЭБ против систем защиты от РЭБ", — добавил специалист.

Напомним, что в войне против России Украина использует разнообразные беспилотники для множества военных задач, и они критически важны для ВСУ. И хотя украинские производители начали активно создавать собственные дроны, у Украины не будет достаточного количества даже через годы после войны.