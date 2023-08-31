Військовий експерт розкрив секрет, як безпілотники ЗСУ атакують Росію

Зліт Raybird-3 з катапульти. Фото: Сергій Згурець

Українські безпілотники тепер здатні долітати до Москви. Вони можуть вражати цілі в російській столиці завдяки використанню автономного режиму польоту на значні відстані.

Про це повідомляє український військовий фахівець із радіоелектронної боротьби Сергій Бескрестнов "Флеш" у Telegram.

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Політ і керування БпЛА

Бескрестнов зазначив, що безпілотником можна дистанційно управляти на відстані до 200 км теоретично, і до 150 км на практиці, якщо не втручається РЕБ. Далі зв'язок обривається через форму Землі, бо літак летить за горизонт.

"Є звісно варіанти із супутниковим зв'язком, але вони мають свої нюанси. Швидкості передачі доступних супутникових систем не дають змоги реалізувати повноцінне управління БпЛА", — пояснив експерт.

Він зауважив, що навіть Starlink не допоможе ЗСУ в атаці безпілотниками на Росію, бо супутниковий інтернет там не працює.

"Тому всі наші дрони на далекі відстані летять автономно. Як і Shahed на нас. Щоб точно вразити ціль, потрібно прокладати маршрут за супутниковою навігацією. І звісно наш противник намагається нам перешкоджати, ставлячи "глушилки" на GPS по Москві та області. А ми намагаємося застосовувати системи захисту для БпЛА від цих "глушилок". При цьому ми шукаємо дешеві рішення, тому що ударні дрони повинні коштувати мінімально", — заявив Сергій Бескрестнов.

Боротьба з силами РЕБ

Росіяни намагаються захистити Москву за допомогою сил РЕБ, які блокують супутникові системи. Українські оператори БпЛА намагаються обійти цей захист.

"Що тоді робити? Використовувати інерційні системи польоту, тобто БПЛА має зрозуміти, що його заглушили, і увімкнути автономний політ далі, сподіваючись знайти знову сигнал супутників і продовжити політ до зазначеної точки. Ось так і відбувається нескінченна війна РЕБ проти систем захисту від РЕБ", — додав фахівець.

Нагадаємо, що у війні проти Росії Україна використовує різноманітні безпілотники для безлічі воєнних задач, і вони є критично важливими для ЗСУ. І хоча українські виробники почали активно створювати власні дрони, Україна не матиме достатньої кількості навіть через роки після війни.