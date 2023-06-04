Военный эксперт рассказал, где Россия взяла боеприпасы для ежедневных атак на Украину
Оккупационные силы затратили почти два месяца на подготовку оружейного арсенала к майскому масштабному обстрелу. Последний такой обстрел зарегистрирован в ночь 9 марта, затем наблюдалось постепенное накопление вооружений у оккупантов.
Об этом сообщил военный эксперт Андрей Крамаров.
Откуда РФ взяла боеприпасы для атак на Украину
По словам Крамарова, анализируя февральские данные украинской разведки, можно заметить присутствие у врага значительного количества крылатых ракет.
Были данные о том, что в России осуществляли упрощение и адаптацию производства ракет воздушного базирования Х-101 и Х-555, которые запускаются с Ту-95МС, для создания аналога ракеты Х-50. Это ракета советского образца, упрощенный вариант Х-555, предназначенная для холодной войны с ядерным зарядом и невысокой точностью.
"Россия также сотрудничает с Ираном, предоставляя ему современные технологии для беспилотников-камикадзе и в обмен получая боеприпасы, включая противотанковые элементы и разные типы снарядов", — указал военный эксперт и добавил, что это также способствовало усилению вооружений оккупантов.
Также Крамаров сообщил, что украинское военное и политическое руководство и западные союзники говорят о надвигающемся украинском наступлении, которое, по их словам, обещает быть успешным. Враг, предположительно, тоже осведомлен об этом своей разведкой и сосредоточен на препятствии контрнаступлению.
"Российская армия, сталкиваясь с проблемами на поле боя, начинает вести себя подобно террористам, направляя свои усилия против мирного населения. В их стратегии присутствует маниакальная идея представить миру образ разрушенного Киева, с целью демонстрации своего мощного потенциала и вынуждения Украины к переговорам", — добавил военный эксперт.
Напомним, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 2 удара по Донецкой и Днепропетровской областям с помощью ракетных комплексов Искандер. Более 20 человек получили ранения, в том числе дети.