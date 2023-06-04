Військовий експерт розповів, де Росія взяла боєприпаси для щоденних атак на Україну

Наслідки атаки росіян на Київ. Фото: Reuters

Окупаційні сили витратили майже два місяці на підготовку збройового арсеналу до травневого масштабного обстрілу. Останній такий обстріл зареєстрований у ніч 9 березня, потім спостерігалося поступове накопичення озброєнь в окупантів.

Про це повідомив військовий експерт Андрій Крамаров.

Читайте також:

Звідки РФ взяла боєприпаси для атак на Україну

За словами Крамарова, аналізуючи лютневі дані української розвідки, можна побачити присутність у ворога значної кількості крилатих ракет.

Були дані про те, що в Росії здійснювали спрощення та адаптацію виробництва ракет повітряного базування Х-101 та Х-555, які запускаються з Ту-95МС, для створення аналога ракети Х-50. Це ракета радянського зразка, спрощений варіант Х-555, призначена для холодної війни з ядерним зарядом та невисокою точністю.

"Росія також співпрацює з Іраном, надаючи йому сучасні технології для безпілотників-камікадзе та в обмін отримуючи боєприпаси, включаючи протитанкові елементи та різні типи снарядів", — зазначив військовий експерт і додав, що це також сприяло посиленню озброєнь окупантів.

Також Крамаров повідомив, що українське військове і політичне керівництво і західні союзники говорять про український наступ, що насувається, який, за їхніми словами, обіцяє бути успішним. Ворог, мабуть, теж обізнаний про це своєю розвідкою і зосереджений на перешкоді контрнаступу.

"Російська армія, стикаючись із проблемами на полі бою, починає поводитися подібно до терористів, спрямовуючи свої зусилля проти мирного населення. У їхній стратегії присутня маніакальна ідея представити світові образ зруйнованого Києва, з метою демонстрації свого потужного потенціалу та вимушення України до переговорів", — додав військовий експерт.

Нагадаємо, що минулої доби російські окупанти завдали 2 ударів по Донецькій та Дніпропетровській областях за допомогою ракетних комплексів Іскандер. Понад 20 людей зазнали поранень, у тому числі діти.