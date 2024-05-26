Военный объяснил, что мешает ВСУ уничтожить установки, которыми РФ бьет по Харькову
Вооруженные силы Украины готовы уничтожить установки, по которым российская армия ведет обстрел Харькова. Однако помешает один существенный вопрос, связанный с ограничениями на применение определенных огневых средств по территории Российской Федерации, наложенных международными партнерами, в частности США.
Об этом рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко в интервью ТСН.
Запрет на применение оружия против РФ
По словам Федоренко, ВСУ знают местонахождение российских установок, в том числе систем С-300 и С-400, ежедневно разрушающих Харьков. Они также знают, где противник концентрирует легко бронированную и бронированную технику и артиллерийские средства. Однако украинским военным запрещено уничтожать эти объекты из-за ограничений, наложенных международными партнерами.
" Мы не можем уничтожать противника в районах его сосредоточения, где он концентрирует легкобронированную и бронированную технику, определенные артиллерийские средства и, что основное, это средства противовоздушной обороны и системы С-300, С-400, которыми ежедневно разрушают Харьков. , где они стоят, мы можем их уничтожить. У нас есть чем уничтожить, но есть запрет на применение этих средств ", – пояснил Федоренко.
Юрий Федоренко отметил, что украинские дипломаты активно работают над решением этого вопроса. Военный выразил надежду, что в ближайшее время ограничения будут сняты.
" Я думаю, что 3-4 недели, и мы достигнем того, что эти огневые средства дадут возможность применить ", — подытожил он.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский назвал причины, почему Запад не позволяет Украине наносить удары по РФ.
Напомним, ранее Комитет по разведке Палаты представителей США обратился к министру обороны Ллойду Остину с просьбой предоставить Украине разрешение на атаку целей на территории России.
Кроме того, другие политические ветви власти в США также призвали предоставить Украине право атаковать западным оружием территорию страны-агрессора РФ.
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