Военный объяснил, что мешает ВСУ уничтожить установки, которыми РФ бьет по Харькову

Юрий Федоренко. Фото: FB/Юрий Федоренко

Вооруженные силы Украины готовы уничтожить установки, по которым российская армия ведет обстрел Харькова. Однако помешает один существенный вопрос, связанный с ограничениями на применение определенных огневых средств по территории Российской Федерации, наложенных международными партнерами, в частности США.

Об этом рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко в интервью ТСН.

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По словам Федоренко, ВСУ знают местонахождение российских установок, в том числе систем С-300 и С-400, ежедневно разрушающих Харьков. Они также знают, где противник концентрирует легко бронированную и бронированную технику и артиллерийские средства. Однако украинским военным запрещено уничтожать эти объекты из-за ограничений, наложенных международными партнерами.

" Мы не можем уничтожать противника в районах его сосредоточения, где он концентрирует легкобронированную и бронированную технику, определенные артиллерийские средства и, что основное, это средства противовоздушной обороны и системы С-300, С-400, которыми ежедневно разрушают Харьков. , где они стоят, мы можем их уничтожить. У нас есть чем уничтожить, но есть запрет на применение этих средств ", – пояснил Федоренко.

Юрий Федоренко отметил, что украинские дипломаты активно работают над решением этого вопроса. Военный выразил надежду, что в ближайшее время ограничения будут сняты.

" Я думаю, что 3-4 недели, и мы достигнем того, что эти огневые средства дадут возможность применить ", — подытожил он.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский назвал причины, почему Запад не позволяет Украине наносить удары по РФ.

Напомним, ранее Комитет по разведке Палаты представителей США обратился к министру обороны Ллойду Остину с просьбой предоставить Украине разрешение на атаку целей на территории России.

Кроме того, другие политические ветви власти в США также призвали предоставить Украине право атаковать западным оружием территорию страны-агрессора РФ.