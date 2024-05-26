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Військовий пояснив, що заважає ЗСУ знищити установки, якими РФ б'є по Харкову

26 травня 2024 15:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Військовий пояснив, що заважає ЗСУ знищити установки, якими РФ б'є по Харкову
Юрій Федоренко. Фото: FB/Юрій Федоренко
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Збройні сили України готові знищити установки, з яких російська армія веде обстріл Харкова. Однак на заваді стоїть одне суттєве питання, пов'язане з обмеженнями на застосування певних вогневих засобів по території Російської Федерації, що накладені міжнародними партнерами, зокрема США.

Про це розповів командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в інтерв’ю ТСН. 

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Заборона на застосування зброї проти РФ

За словами Федоренка, ЗСУ знають місцезнаходження російських установок, зокрема систем С-300 та С-400, які щоденно руйнують Харків. Вони також знають, де противник концентрує легкоброньовану і броньовану техніку та артилерійські засоби. Проте українським військовим заборонено знищувати ці об'єкти через обмеження, накладені міжнародними партнерами.

"Ми не можемо знищувати противника в районах його зосередження, де він концентрує легкоброньовану і броньовану техніку, певні артилерійські засоби і, що основне, це засоби протиповітряної оборони і системи С-300, С-400, якими щоденно руйнують Харків. Тобто Сили оборони знають, де вони стоять, ми можемо їх знищити. У нас є чим знищити, але є заборона на застосування цих засобів", — пояснив Федоренко.

Юрій Федоренко зазначив, що українські дипломати активно працюють над вирішенням цього питання. Військовий висловив сподівання, що найближчим часом обмеження будуть зняті.

"Я думаю, що 3-4 тижні, і ми досягнемо того, що ці вогневі засоби дадуть можливість застосувати", — підсумував він.

Раніше Президент України Володимир Зеленський назвав причини, чому Захід не дозволяє Україні завдавати удари по РФ

Нагадаємо, раніше Комітет з розвідки Палати представників США звернувся до міністра оборони Ллойда Остіна з проханням надати Україні дозвіл на атаку цілей на території Росії

Крім того, інші політичні гілки влади у США також закликали надати Україні право атакувати західною зброєю територію країни-агресора РФ

російські війська
ЗСУ
Харків
обстріли
військова техніка
війна в Україні
Росія

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