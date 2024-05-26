Військовий пояснив, що заважає ЗСУ знищити установки, якими РФ б'є по Харкову
Збройні сили України готові знищити установки, з яких російська армія веде обстріл Харкова. Однак на заваді стоїть одне суттєве питання, пов'язане з обмеженнями на застосування певних вогневих засобів по території Російської Федерації, що накладені міжнародними партнерами, зокрема США.
Про це розповів командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в інтерв’ю ТСН.
Заборона на застосування зброї проти РФ
За словами Федоренка, ЗСУ знають місцезнаходження російських установок, зокрема систем С-300 та С-400, які щоденно руйнують Харків. Вони також знають, де противник концентрує легкоброньовану і броньовану техніку та артилерійські засоби. Проте українським військовим заборонено знищувати ці об'єкти через обмеження, накладені міжнародними партнерами.
"Ми не можемо знищувати противника в районах його зосередження, де він концентрує легкоброньовану і броньовану техніку, певні артилерійські засоби і, що основне, це засоби протиповітряної оборони і системи С-300, С-400, якими щоденно руйнують Харків. Тобто Сили оборони знають, де вони стоять, ми можемо їх знищити. У нас є чим знищити, але є заборона на застосування цих засобів", — пояснив Федоренко.
Юрій Федоренко зазначив, що українські дипломати активно працюють над вирішенням цього питання. Військовий висловив сподівання, що найближчим часом обмеження будуть зняті.
"Я думаю, що 3-4 тижні, і ми досягнемо того, що ці вогневі засоби дадуть можливість застосувати", — підсумував він.
Раніше Президент України Володимир Зеленський назвав причини, чому Захід не дозволяє Україні завдавати удари по РФ.
Нагадаємо, раніше Комітет з розвідки Палати представників США звернувся до міністра оборони Ллойда Остіна з проханням надати Україні дозвіл на атаку цілей на території Росії.
Крім того, інші політичні гілки влади у США також закликали надати Україні право атакувати західною зброєю територію країни-агресора РФ.
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