Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Военный рассказал, что украинские бойцы пойдут в политику arrow

Военный рассказал, что украинские бойцы пойдут в политику

17 апреля 2024 10:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Военный рассказал, что украинские бойцы пойдут в политику
Военнослужащий Василий "Джмиль" Галамай. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

После войны украинские военные пойдут в политику. Именно такие люди должны оказывать влияние на политические процессы в государстве.

Об этом заявил командир взвода в 14-м отдельном полку, 3-м батальоне "Нахтигаль" Василий "Джмиль" Галамай в проекте "Станция Краматорск".

Читайте также:

 

Кто должен руководить политическими процессами в Украине

Галамай рассказал, что наше войско сейчас — это срез общества, ведь там есть ребята из разных слоев, которые занимали разные должности в гражданской жизни.

Так, "Джмиль" поделился историей о своем друге, который очень влиятельный и богатый человек. По его словам, он был совладельцем крупных предприятий, но пришел в армию как обычный солдат и очень эффективно исполнял свои обязанности.

Он добавил, что в армии есть разные люди: интеллектуалы, которые будут развивать страну и в то же время не самые лучшие представители украинского общества. Галамай считает, что это нужно откровенно признавать и не бояться этого делать, ведь героизировать каждого, кто надел военную форму, — неправильно.

"Наши воины однозначно пойдут в политику. Все ли будут эффективными, думаю нет. Будет ли это продиктовано политическим запросом общества — да", — подчеркнул он. 

Напомним, недавно военные заявили, что в новом законе о мобилизации есть немало поощрений для тех, кто впервые будет заключать контракт на военную службу. В частности, это касается денежных выплат и пособий приобрести жилье.

Добавим, что Силы обороны Украины продолжают нуждаться больше людей для защиты нашей Родины от российских захватчиков. Военные активно призывают гражданских присоединяться к ним в этой борьбе.

военные
политики
война в Украине
фронт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

11 апреля 2024

20:40 Дилемма на перекрестке — кому должен уступить водитель белого авто