Военный рассказал, что украинские бойцы пойдут в политику

Военнослужащий Василий "Джмиль" Галамай. Фото: скриншот с видео

После войны украинские военные пойдут в политику. Именно такие люди должны оказывать влияние на политические процессы в государстве.

Об этом заявил командир взвода в 14-м отдельном полку, 3-м батальоне "Нахтигаль" Василий "Джмиль" Галамай в проекте "Станция Краматорск".

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Галамай рассказал, что наше войско сейчас — это срез общества, ведь там есть ребята из разных слоев, которые занимали разные должности в гражданской жизни.

Так, "Джмиль" поделился историей о своем друге, который очень влиятельный и богатый человек. По его словам, он был совладельцем крупных предприятий, но пришел в армию как обычный солдат и очень эффективно исполнял свои обязанности.

Он добавил, что в армии есть разные люди: интеллектуалы, которые будут развивать страну и в то же время не самые лучшие представители украинского общества. Галамай считает, что это нужно откровенно признавать и не бояться этого делать, ведь героизировать каждого, кто надел военную форму, — неправильно.

"Наши воины однозначно пойдут в политику. Все ли будут эффективными, думаю нет. Будет ли это продиктовано политическим запросом общества — да", — подчеркнул он.

Напомним, недавно военные заявили, что в новом законе о мобилизации есть немало поощрений для тех, кто впервые будет заключать контракт на военную службу. В частности, это касается денежных выплат и пособий приобрести жилье.

Добавим, что Силы обороны Украины продолжают нуждаться больше людей для защиты нашей Родины от российских захватчиков. Военные активно призывают гражданских присоединяться к ним в этой борьбе.