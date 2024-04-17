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Військовий розповів, що українські бійці підуть в політику

17 квітня 2024 10:00
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Військовий розповів, що українські бійці підуть в політику
Військовослужбовець Василь "Джміль" Галамай. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Після закінчення війни українські військові підуть у політику. Саме такі люди повинні впливати на політичні процеси в державі.

Про це заявив командир взводу в 14-му окремому полку, 3-му батальйоні "Нахтігаль"  Василь "Джміль" Галамай в проєкті "Станція Краматорськ"

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Галамай розповів, що наше військо зараз — це зріз суспільства, адже там є хлопці з різних прошарків, які обіймали різні посади у цивільному житті. 

Так, "Джміль" поділився історією про свого друга, який дуже впливова та заможна людина. За його словами, він був співвласником великих підприємств, але прийшов в армію як звичайний солдат і дуже ефективно виконував свої обов'язки.

Він додав, що в армії є різні люди: інтелектуали, які будуть розбудовувати країну та водночас не ненайкращі представники українського суспільства. Галамай вважає, що це потрібно відверто визнавати та не боятися цього робити, адже героїзувати кожного, хто одягнув військову форму, — неправильно. 

"Наші воїни однозначно підуть в політику. Чи всі будуть ефективними, думаю ні. Чи буде це продиктовано політичним запитом суспільства — так", — підкреслив він. 

Нагадаємо, нещодавно військові заявили, що в новому законі про мобілізацію є чимало заохочень для тих, хто вперше укладатиме контракт на військову службу. Зокрема, це стосується грошових виплат та допомоги придбати житло.

Додамо, що Сили оборони України продовжують потребувати більше людей для захистку нашої Батьківщини від російських загарбників. Військові активно закликають цивільних приєднуватися до них у цій боротьбі.

військові
політики
війна в Україні
фронт

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