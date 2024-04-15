Бригада тероборони оприлюднила мотиваційний ролик із закликом вступати до її лав

Снайпер цілиться в російських окупантів. Фото: скриншот

Сили оборони України продовжують потребувати більше людей для захистку нашої Батьківщини від російських загарбників. Військові активно закликають цивільних приєднуватися до них у цій боротьбі.

Мотиваційне відео одного з бойових підрозділів територіальної оборони було оприлюднине у понеділок, 15 квітня.

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"112-а бригада територіальної оборони запрошує до своїх лав і закликає не залишатися байдужими до оборони своєї країни", — написав Цаплієнко.

На відео можна побачити українського снайпера, який цілиться у групу російських окупантів. Голос за кадром закликає українців не чекати на перемогу, а долучатися до підрозділу та наближати поразку російських окупантів.

Раніше ми розповідали, що Третя штурмова показала влучний удар HIMARS по місцю розташування росіян.

Нагадаємо, українські десантники помстилися ворогу за його штурм біля Новомихайлівки на Донеччині. Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знищили танки й бойові броньовані машини ворога.