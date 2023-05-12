Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Военный рассказал, что враг подтянул к границе arrow

Военный рассказал, что враг подтянул к границе

12 мая 2023 12:07
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
оккупанты подтягивают к Северной границе авиацию
Российский военный десант. Фото: РосСМИ
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Командование российской оккупационной армии продолжают накапливать военный резерв в непосредственной близости от украинской границы в Харьковской области. По состоянию на сегодня враг подтянул туда, кроме обычных видов войск, и ударную авиацию.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.

Читайте также:
Владислав Селезнев
Владислав Селезнев. Фото: Новости.LIVE

"Я не снимаю с повестки дня свой прогноз, что Россия может ударить со стороны Белгородской области. Я по-прежнему утверждаю, что на территории Белгородской области происходит накопление российских сил, средств и ресурсов", — сказал Селезнев.

По его словам, российская сторона уже начала подтягивать свою авиацию ближе к украинской госгранице между Россией и Украиной.

"Так, поделился информацией Селезнев, — в районе населенных пунктов Ровеньки и Бережная Белгородской области примерно в 5-13 километрах от госграницы обустроены два полевых аэродрома армейской авиации. Там сосредоточено суммарно 6 вертолетов типа Ка-52, 1 — типа Ми-24 и 15 вертолетов типа Ми-8".

Таким образом, отметил экс-чиновник Генштаба, по факту на Купянском направлении противник сосредоточил на аэродромах с минимальным временем подлета к территории Украины полк армейской авиации, половина штатного вооружения которого составляют вертолеты.

Вдобавок к этому, напомнил Селезнев, в упомянутом районе происходит концентрация танковой дивизии врага.

"Вполне вероятно, что все эти ресурсы в перспективе могут быть задействованы. То есть возможен рывок противника с Севера на Юг вдоль реки Оскол в направлении на Купянск", — заключил Селезнев.

Что происходит в Харьковской области

Вечером 9 мая, российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Купянску Харьковской области. Пострадали три человека.

В среду, 10 мая, оккупанты из артиллерии снова обстреляли мирных жителей в Волчанске. В результате обстрела города есть погибшие. Под завалами еще может находиться одна женщина.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас