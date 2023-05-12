оккупанты подтягивают к Северной границе авиацию

Российский военный десант. Фото: РосСМИ

Командование российской оккупационной армии продолжают накапливать военный резерв в непосредственной близости от украинской границы в Харьковской области. По состоянию на сегодня враг подтянул туда, кроме обычных видов войск, и ударную авиацию.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев. Фото: Новости.LIVE

"Я не снимаю с повестки дня свой прогноз, что Россия может ударить со стороны Белгородской области. Я по-прежнему утверждаю, что на территории Белгородской области происходит накопление российских сил, средств и ресурсов", — сказал Селезнев.

По его словам, российская сторона уже начала подтягивать свою авиацию ближе к украинской госгранице между Россией и Украиной.

"Так, — поделился информацией Селезнев, — в районе населенных пунктов Ровеньки и Бережная Белгородской области примерно в 5-13 километрах от госграницы обустроены два полевых аэродрома армейской авиации. Там сосредоточено суммарно 6 вертолетов типа Ка-52, 1 — типа Ми-24 и 15 вертолетов типа Ми-8".

Таким образом, отметил экс-чиновник Генштаба, по факту на Купянском направлении противник сосредоточил на аэродромах с минимальным временем подлета к территории Украины полк армейской авиации, половина штатного вооружения которого составляют вертолеты.

Вдобавок к этому, напомнил Селезнев, в упомянутом районе происходит концентрация танковой дивизии врага.

"Вполне вероятно, что все эти ресурсы в перспективе могут быть задействованы. То есть возможен рывок противника с Севера на Юг вдоль реки Оскол в направлении на Купянск", — заключил Селезнев.

Что происходит в Харьковской области

Вечером 9 мая, российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Купянску Харьковской области. Пострадали три человека.

В среду, 10 мая, оккупанты из артиллерии снова обстреляли мирных жителей в Волчанске. В результате обстрела города есть погибшие. Под завалами еще может находиться одна женщина.