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Росіяни змінили підхід доставки пального для армії

8 травня 2023 11:20
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
ЗСУ примусили ворога міняти місця зберігання ПММ
Колона військової техніки окупантів. Фото: РосЗМІ
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Російські окупанти вирішили змінити підходи у постачанні паливо-мастильних матеріалів для потреб своєї армії в Україні. Адже їхні склади з ПММ та каравани постачання піддаються ліквідації з боку українських Сил спротиву.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов
Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Відбувається планомірна робота зі зниження бойового потенціалу путінських військ. У тому числі шляхом знищення палива для різноманітної військової техніки", — сказав Селезньов. 

У зв'язку з цим, зазначив він, росіяни у певній мірі змушені змінювати свою логістичну та інфраструктурну діяльність з постачанням ПММ. 

Зокрема, пояснив військовий експерт, вони змушені розміщувати склади з ППМ чим далі від лінії зіткнення, а ті, що знаходяться ближче, — розосереджуються, щоб убезпечити від вогню ЗСУ. 

"Це у значній мірі ускладнює шляхи доставки і подовжує час на реагування у випадку виникнення якоїсь ситуації", — констатував Селезньов.

В РФ палають нафтобази

У ніч проти 29 квітня в Севастополі, в мікрорайоні Козача Бухта, на вулиці братів Манганарі стався вибух. За словами місцевих, це сталося внаслідок влучення БпЛА. Окупанти повідомили про загоряння резервуарів з паливом і заявили про площу займання в 1 тисячу квадратних кілометрів.

Пізніше, 3 травня, у селищі Волна Темрюкського району Краснодарського краю сталася пожежа на резервуарі із нафтопродуктами. Росіяни заявили, що вона виникла через падіння безпілотного літального апарата.

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