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Військовий розповів, що ворог підтягнув до кордону

12 травня 2023 12:07
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Окупанти підтягують до Північного кордону авіацію
Російський військовий десант. Фото: РосЗМІ
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Командування російської окупаційної армії продовжують накопичувати військовий резерв у безпосередній близькості від українського кордону на Харківщині. Станом на сьогодні ворог підтягнув туди й ударну авіацію.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов
Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Я не знімаю з порядку денного свій прогноз, що Росія може вдарити з боку Бєлгородської області. Я, як і раніше, стверджую, що на території Бєлгородської області відбувається накопичення російських сил, засобів і ресурсів", — сказав Селезньов. 

За його словами, російська сторона вже почала підтягуватися свою авіацію ближче до українського держкордону між Росією та Україною.

"Так, — поділився інформацією Селезньов, — в районі населених пунктів Ровеньки та Бережная Бєлгородської області приблизно за 5-13 кілометри від держкордону облаштовано два польових аеродроми армійської авіації. Там зосереджено сумарно 6 вертольотів типу Ка-52, 1 — типу Мі-24 і 15 гелікоптерів типу Мі-8".

Таким чином, зауважив експосадовець Генштабу, по факту на Куп'янському напрямку противник зосередив на аеродромах з мінімальним часом підльоту до території України полк армійської авіації, половина штатного озброєння якого складають гелікоптери.

На додаток до цього, нагадав Селезньов, у згаданому районі відбувається концентрація танкової дивізії ворога. 

"Цілком імовірно, що ці всі ресурси в перспективі можуть бути залучені. Тобто можливий ривок противника з Півночі на Південь уздовж річки Оскіл у напрямку на Куп'янськ", — зробив висновок Селезньов.

Що відбувається на Харківщині

Увечері 9 травня, російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Куп'янську Харківської області. Постраждали троє людей.

У середу, 10 травня, окупанти з артилерії знову обстріляли мирних мешканців у Вовчанську. Внаслідок обстрілу міста є загиблі. Під завалами ще може перебувати одна жінка.
 

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