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Военный рассказал, благодаря чему удается сдерживать россиян на востоке Украины

25 мая 2024 22:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Военный рассказал, благодаря чему удается сдерживать россиян на востоке Украины
Командир батальона "Ахиллес" 92-й кремой штурмовой бригады Юрий Федоренко. Фото: Киевский городской совет
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Командир батальона "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко рассказал, что в тех местах украинские линии обороны были очень сильно укреплены, российские захватчики использовали управляемые авиационные бомбы. Они просто равняли эти позиции с землей.

Об этом Федоренко рассказал в интервью New York Times в субботу, 25 мая.

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Россияне равняли позиции с землей

Федоренко показал на карте телефона, где российские бомбы уничтожили три линии украинской обороны. Такого обстрела никто не выдержал. Украинские войска понесли потери и отступили. В целом, подчеркнул военный, боевые действия на востоке Украины никогда не были столь жестокими.

Украинские пушки стреляли всего по два снаряда в день, вместо необходимых 30.

"Представьте боксерский поединок, где есть равные боксеры, но один из них может ударить один раз, а его соперник — 10 раз", — пояснил военный.

Бои в Часовом Яру

Федоренко также добавил, что российским захватчикам, скорее всего, удастся захватить окрестности Часового Яра в течение следующих нескольких недель.

"Мы ожидаем помощи от США и с этим, я надеюсь, мы сможем удержать город", — добавил он.

Также командир отметил, что если бы не было возможности эффективно использовать дроны, россияне могли бы быть на Киевщине.

"Все, что мы можем сделать сейчас, имея беспилотники, это замедлить продвижение россиян", — резюмировал он.

Ранее мы сообщали, что офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко "Солнышко" рассказал, что нужно делать украинцам для победы в войне. Он отметил, что украинцы должны продолжать стоять вместе как единая нация, борющаяся за свое право на жизнь.

Также офицер Азова "Доцент" объяснил катастрофические последствия уклонения от службы.

война
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Украина
военные
оккупанты
Часов Яр

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