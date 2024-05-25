Військовий розповів, завдяки чому вдається стримувати росіян на сході України

Командир батальйону "Ахіллес" 92-ї кремої штурмової бригади Юрій Федоренко. Фото: Київська міська рада

Командир батальйону "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко розповів, що в тих місцях, українські лінії оборони були дуже сильно укріплені, російські загарбники використовували керовані авіаційні бомби. Вони просто рівняли ці позиції з землею.

Про це Федоренко розповів в інтерв'ю New York Times у суботу, 25 травня.

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Росіяни рівняли позиції з землею

Федоренко показав на карті телефону, де російські бомби знищили три лінії української оборони. Такого обстрілу ніхто не витримав. Українські війська зазнали втрат і відступили. Загалом, підкреслив військовий, бойові дії на сході України ніколи не були такими жорстокими.

Українські гармати стріляли лише по два снаряди на день, замість необхідних 30.

"Уявіть собі боксерський поєдинок, де є рівні боксери, але один з них може вдарити один раз, а його суперник — 10 разів", — пояснив військовий.

Бої за Часів Яр

Федоренко також додав, що російським загарбникам скоріш за все вдасться захопити околиці Часового Яру протягом наступних кількох тижнів.

"Ми очікуємо допомогу від США і з цим, я сподіваюсь, ми зможемо утримати місто", — додав він.

Також командир зазначив, що якби не було змоги ефективно використовувати дрони, росіяни вже могли би бути на Київщині.

"Все, що ми можемо зробити зараз, маючи безпілотники, це сповільнити просування росіян", — резюмував він.

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