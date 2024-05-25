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Экс-командир Азова назвал причины угрожающей ситуации в Украине

25 мая 2024 14:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Экс-командир Азова Максим Жорин назвал причины угрожающей ситуации в Украине
Экс-командир Азова Максим Жорин. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бывший командир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что сейчас в Украине ситуация угрожающая. Он назвал несколько причин.

Об этом Максим Жорин рассказал в интервью LIGA.net в субботу, 25 мая.

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Угрожающая ситуация в Украине

"Во-первых, это неготовность на сегодняшний день украинцев побеждать. Есть готовность дождаться победы, есть готовность принять победу, но я не вижу у украинского общества консолидированных усилий для этой победы", — подчеркнул Жорин.

По его словам, есть усталость украинской армии, которую нужно менять и давать отдыхать.

Жорин также подчеркнул, что есть существенное ограничение по ресурсам, которые у Украины есть на сегодня. Он подчеркнул, что российские оккупанты все эти проблемы знают и они ими пользуются.

"Более того, на некоторые из них они достаточно эффективно влияют, а именно это в основном касается информационного давления, которое они осуществляют на нас, которое мы иногда считаем за свои там внутренние проблемы, но на самом деле за всем этим стоит работа российских спецслужб, их средства", — отметил экс-командир "Азова".

Напомним, Жорин заявил, что в настоящее время не существует непосредственной угрозы вторжения в Украину со стороны Беларуси. Однако распространение слухов о прибытии Виктора Януковича на встречу с Александром Лукашенко и Владимиром Путиным для открытия "новых фронтов" следует рассматривать как враждебную пропаганду.

Также экс-командир "Азова" говорил, что украинцы быстро мотивируются, но затем теряют мотивацию. Сейчас наша нация именно на таком этапе, поэтому есть пустые улицы и немного панические настроения.

война
украинцы
Украина
оккупанты
полк "Азов"
Максим Жорин

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