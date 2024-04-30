Военный покинул поле боя из-за травм во время эвакуации — его судили

Военный. Фото иллюстративное: Depositphotos

Военноый из Одессы, самовольно покинувший воинскую часть, два года проведет в дисциплинарном батальоне. Причиной своего поступка мужчина назвал травму во время эвакуации другого раненого бдойца, но командир запретил ему проходить медицинское обследование.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

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Отмечается, что Андрея, жителя Одессы, в 2022 году призвали в ряды Вооруженных Сил. Несмотря на то, что в стрелковом взводе он получил должность командира отделения, он остался со званием "солдат".

В период лета-осени 2022-го подразделение Андрея действовало на херсонском направлении, временным местом дислокации был Николаев.

По данным следствия, 13 сентября того же года военный действуя умышленно, с целью уклониться от исполнения обязанностей военной службы", оставил место службы. Однако о совершенном правонарушении мужчина обратился с признаниями к Государственному бюро расследований только 31 октября 2023 года.

Таким образом, Андрею выдвинули обвинения по статье о "Самовольном оставлении воинской части в условиях военного положения или в боевой обстановке". Санкция статьи предусматривает подавление свободы, сроком от 5 до 10 лет.

Сам мужчина свою вину признал.

Как объяснил свои действия военный

Вместе с тем военный рассказал, что 7 сентября 2022-го во время выполнения боевого задания помогал раненому бойцу. Во время эвакуации он сам получил травмы двух колен, из-за чего не мог исполнять свои обязанности.

В связи с этим военный хотел пройти медицинское обследование, но по своей просьбе получил отказ от командира. После того, 13 сентября, мужчина покинул воинскую часть и уехал в Одессу, откуда сам родом.

По словам Андрея, он отправил командованию результаты МРТ, показавшие разрывы связок. Однако реакции не было.

В конце концов мужчина раскаялся в содеянном и признался, что хочет продолжать военную службу. Но предупредил о том, что ему противопоказаны значительные физические нагрузки, вероятно даже понадобится оперативное медицинское вмешательство.

Приговор суда

Суд назначил военному мягкое наказание, а также учел факты наличия травмы и содержания несовершеннолетнего ребенка.

Соответственно, назначил Андрею содержание в дисциплинарном батальоне сроком на 2 года, вместо наказания в виде лишения свободы.

Напомним, достаточно большая часть военнослужащих самовольно покидают воинские части из-за невозможности нормально отдохнуть.

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