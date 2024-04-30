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Військовий залишив поле бою через травми під час евакуації — його судили

30 квітня 2024 12:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Військовий залишив поле бою через травми під час евакуації — його судили
Військовий. Фото ілюстративне: Depositphotos
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Військовий з Одеси, який самовільно залишив військову частину, два роки проведе у дисциплінарному батальйоні. Причиною свого вчинку чоловік назвав те, що отримав травми під час евакуації іншого пораненого бійця, але командир заборонив йому проходити медичне обстеження.

Про це пише Судово-юридична газета. 

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Що відомо про СЗЧ

Зазначається, що Андрія, мешканця Одеси, у 2022 році призвали до лав Збройних Сил. Попри те, що у стрілецькому взводі він отримав посаду командира відділення, залишився зі званням "солдат". 

У період літа-осені 2022-го підрозділ Андрія діяв на херсонському напрямку, тимчасовим місцем дислокації був Миколаїв. 

За даними слідства, 13 вересня того ж року військовий діючи умисно, з метою ухилитися від виконання обов’язків військової служби", залишив місце служби. Однак, про скоєне правопорушення чоловік звернувся із зізнаннями Державного бюро розслідування лише 31 жовтня 2023 року.

Таким чином Андрію висунули обвинувачення за статтею про "Самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці". Санкція статті передбачає пощзавлення волі, терміном від 5 до 10 років. 

Сам чоловік свою провину визнав. 

Як пояснив свої дії військовий

Разом із тим військовий розповів, що 7 вересня 2022-го під час виконання бойового завдання ін допомагав пораненому бійцю. Під час евакуації він сам отримав травми двох колін, через що не міг виконувати свої обов'язки. 

У зв'язку з цим військовий хотів пройти медичне обстеження, але на своє прохання отримав відмову від командира. Після того, 13 вересня, чоловік залишив військову частину та поїхав до Одеси, звідки сам родом. 

За словами Андрія, він відправив командуванню результати МРТ, які показали розриви зв'язок. Однак, реакції не було. 

Зрештою, чоловік розкаявся у скоєному і зізнався, що хоче продовжувати військову службу. Але попередив про те, що йому протипоказані значні фізичні навантаження, ймовірно, навіть знадобиться оперативне медичне втручання. 

Вирок суду

Відтак, суд призначив військовому м'яке покарання, а також врахував факти наявності травми та утримання неповнолітньої дитини.

Відповідно, призначив Андрію тримання у дисциплінарному батальйоні строком на 2 роки, замість покарання у вигляді позбавлення волі.

Нагадаємо, досить велика частина військовослужбовців самовільно залишають військові частини через неможливість нормально відпочити. 

Додамо, нещодавно ми писали, що таке СЗЧ і яка за це відповідальність в Україні.

війна
суд
правосуддя
евакуація
військові
війна в Україні
ВЛК
ТЦК та СП
медична допомога

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