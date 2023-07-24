Последствия оккупации Бучи русскими военными. Фото: Википедия

Киевская областная прокуратура установила личности одиннадцати военных 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии Вооруженных Сил РФ, расстрелявших гражданские автомобили с мирными жителями. Им заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны , сопряженном с умышленным убийством.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

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По данным следствия, в феврале-марте 2022 года российские военнослужащие с огнестрельным оружием и боевой техникой осуществляли фильтрационные мероприятия в оккупированном селе Мотыжин и в его окрестностях.

Военным РФ, стрелявшим в украинцев в Бучанском районе, сообщили о подозрении. Фото: Киевская областная прокуратура

"Передвигаясь на бронированной технике с отметкой "V", они открыли огонь по двум гражданским автомобилям с мирными жителями вблизи ландшафтного парка в Мотыжине, а также на улице Шевченко в самом населенном пункте", — говорят правоохранители.

Люди пытались выехать из оккупированного населенного пустыря, однако российские военные не дали им этого сделать и беспощадно убили. В результате обстрелов от огнестрельных ранений погибли шесть гражданских граждан.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению других российских военнослужащих, причастных к расстрелу гражданских.

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области задокументировано более 12 тысяч военных преступлений России. Большинство из них – это нарушение законов и обычаев ведения войны.