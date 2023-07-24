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Військовим РФ, які стріляли в українців у Бучанському районі, повідомили про підозру

24 липня 2023 16:29
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Військовим РФ, які стріляли в українців у Бучанському районі, повідомили про підозру
Наслідки окупації Бучі російськими військовими. Фото: Вікіпедія
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Київська обласна прокуратура встановила особи одинадцятьох військових 37-ої окремої мотострілкової бригади 36-ої загальновійськової армії Збройних Сил РФ, які розстріляли  цивільні автомобілі з мирними мешканцями. Їм заочно повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

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Деталі справи

За даними слідства, у лютому-березні 2022 року російські військовослужбовці з вогнепальною зброєю та бойовою технікою здійснювали фільтраційні заходи в окупованому селі Мотижин і на його околицях.

 

Військовим РФ, які стріляли в українців у Бучанському районі, повідомили про підозру. Фото: Київська обласна прокуратура

"Пересуваючись на броньованій техніці із позначкою "V", вони відкрили вогонь по двох цивільних автомобілях з мирними мешканцями поблизу ландшафтного парку в Мотижині, а також на вулиці Шевченка в самому населеному пункті", — кажуть правоохоронці.

Люди намагались виїхати з окупованого населеного пустку, однак російські військові не дали їм цього зробити і нещадно вбили. Внаслідок обстрілів від вогнепальних поранень загинули шестеро цивільних громадян.

Наразі тривають заходи із встановлення інших російських військовослужбовців, причетних до розстрілу цивільних.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Київській області задокументовано більше 12 тисяч воєнних злочинів Росії. Більшість з них — це порушення законів та звичаїв ведення війни.

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