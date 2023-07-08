Генпрокурор назвав кількість жертв від рук РФ за 500 днів війни

Наслідки обстрілу України Фото: AP

З початку повномасштабного вторгнення Росії до України зареєстровано 94 тисячі воєнних злочинів із боку росіян. Внаслідок дій окупантів загинуло понад 10,5 тисяч невійськових українців та було зруйновано 115 тисяч об'єктів цивільної інфраструктури.

Про це повідомив Генпрокурор Андрій Костін.

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Жертви війни

За словами Костіна, 500 днів тому Росія під керівництвом Володимира Путіна активізувала механізми війни в повному обсязі.

"94 000 воєнних злочинів, 115 000 зруйнованих об’єктів цивільної інфраструктури, понад 10 500 вбитих мирних українців. Серед них — майже 500 дітей. Та жоден злочин не залишиться безкарним", — говорить він.

Система правопорядку під час війни

Головний прокурор розповів, що з початку війни вдалося підтримувати надійну роботу системи забезпечення законності. Усі злочини агресора документуються та розслідуються відповідно до міжнародних норм.

Він згадав, що прокурори, слідчі СБУ та поліцейські щодня працюють, часто прямо на лінії фронту, щоб притягнути російських загарбників до відповідальності в українських та міжнародних судах.

"Вже є 353 підозрюваних. 219 — обвинувачені, 53 злочинці отримали вироки в українських судах", — підкреслює Костін.

Нагадаємо, що українська армія викликала сумнів в одному з основних принципів військової доктрини про те, що для успішної атаки потрібна чисельна перевага як у людях, так і у військовій техніці. Цю армію можна схарактеризувати як групу сміливих воїнів, які вносять безпрецедентні зміни у військову справу.

Також ми повідомляли, що вже п'ятсот днів продовжується повномасштабне вторгнення Росії проти України. Втім, Збройні сили України успішно протистоять ворогові.