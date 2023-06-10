Увеличение ежегодного отпуска военнослужащим: Верховная Рада приняла закон

Украинский военнослужащий с минометом во время учений. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Сегодня Верховная Рада проголосовала законопроект №9378, предусматривающий увеличение продолжительности ежегодного отпуска для военнослужащих. Теперь военные имеют право на 40 дней отпуска в год.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Нардеп отметил, что за законопроект в целом проголосовало 270 народных избранников.

"Три часа длилась битва за отпуска в зале парламента и, наконец, есть результат — военные получат отпуска 30 дней ежегодного + 10 по семейным обстоятельствам", — сообщил он.

Алексей Гончаренко о принятии закона №9378. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Что предусматривает документ

Принятый депутатами законопроект позволяет взять 30 дней ежегодного отпуска (ранее было 20 дней) для военных. Также военные могут взять дополнительно 10 дней отпуска по семейным обстоятельствам.

Согласно документу, отпуск может быть предоставлен частями трижды в год при условии одновременного отсутствия не более 30% общего количества военнослужащих.

Теперь документ должны подписать председатель Верховной Рады и Президент, после чего он вступит в силу.

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