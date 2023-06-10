Збільшення щорічної відпустки військовослужбовцям: Верховна Рада ухвалила закон

Український військовослужбовець з мінометом під час навчань. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сьогодні Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №9378, який передбачає збільшення тривалості щорічної відпустки для військовослужбовців. Тепер військові мають право на 40 днів відпустки на рік.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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Нардеп зазначив, що за законопроєкт в цілому проголосувало 270 народних обранців.

"Три години тривала битва за відпустки у залі парламенту і нарешті є результат — військові отримають відпустки 30 днів щорічної + 10 за сімейними обставинами", — повідомив він.

Олексій Гончаренко про ухвалення закону №9378. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Що передбачає документ

Ухвалений депутатами законопроєкт дозволяє взяти 30 днів щорічної відпустки (раніше було 20 днів) для військових. Також військові можуть взяти додатково 10 днів відпустки за сімейними обставинами.

Відповідно до документа, відпустка може бути надана частинами тричі на рік за умови одночасної відсутності не більш ніж 30% загальної кількості військовослужбовців.

Тепер документ мають підписати голова Верховної Ради та Президент, після чого він набуде чинності.

Нагадаємо, як наголосили раніше в Офісі омбудсмена, навіть в умовах воєнного стану військовослужбовці можуть отримати як частину щорічної відпустки, так і позачергову відпустку за сімейними обставинами. Тривалість такої відпустки не може перевищувати 10 календарних днів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що українські військовослужбовці, які отримали поранення під час служби та проходять лікування в медзакладах отримують свою зарплату, яка призначена їм за званням та посадою на момент поранення, а також можуть розраховувати на одноразову грошову виплату залежно від ступеня поранення.