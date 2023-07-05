Военного из Великобритании заключили в тюрьму за то, что он поехал воевать в Украину

Военнослужащие армии Великобритании. Фото: google

Британский военнослужащий дезертировал из подразделения для того, чтобы уехать в Украину против России. За это его посадили в тюрьму за риск втягивания Великобритании в войну.

Об этом сообщает издание Mirror.

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Известно, что 21-летний Александр Гармс-Рицци покинул свое подразделение оперативного реагирования НАТО, дислоцированное в Эстонии.

"Королевский валлийский стрелок Александр Гармс-Рицци был отправлен в Эстонию, когда пропал без вести во время операции НАТО "Кабрит", и направил своему подразделению сообщение, в котором признался, что пересек границу, чтобы присоединиться к проукраинским силам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что солдат ушел "в самовольную службу" на 6 месяцев. Суд постановил, что его действия рисковали вовлечь Британию в войну с Россией.

Военного арестовали

Известно, что военный был арестован 22 сентября 2022 года в порту Дувр. Полиция изъяла у него иностранную военную одежду и украинскую символику.

Арестованный юноша признался, что сделал неправильно, но не мог "просто стоять в стороне и наблюдать, как все разворачивается, пока его украинских школьных друзей убивали".

Напомним, глава МИД Британии предложил сценарий вступления Украины в НАТО. Украина сможет присоединиться к НАТО по сценарию Финляндии и Швеции. Однако для этого нужно дождаться завершения войны.