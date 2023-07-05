Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Военного из Великобритании посадили в тюрьму за то, что он поехал воевать в Украину arrow

Военного из Великобритании посадили в тюрьму за то, что он поехал воевать в Украину

5 июля 2023 15:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Военного из Великобритании заключили в тюрьму за то, что он поехал воевать в Украину
Военнослужащие армии Великобритании. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Британский военнослужащий дезертировал из подразделения для того, чтобы уехать в Украину против России. За это его посадили в тюрьму за риск втягивания Великобритании в войну.

Об этом сообщает издание Mirror.

Читайте также:

Военный Британии поехал воевать в Украину

Известно, что 21-летний Александр Гармс-Рицци покинул свое подразделение оперативного реагирования НАТО, дислоцированное в Эстонии.

"Королевский валлийский стрелок Александр Гармс-Рицци был отправлен в Эстонию, когда пропал без вести во время операции НАТО "Кабрит", и направил своему подразделению сообщение, в котором признался, что пересек границу, чтобы присоединиться к проукраинским силам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что солдат ушел "в самовольную службу" на 6 месяцев. Суд постановил, что его действия рисковали вовлечь Британию в войну с Россией.

Военного арестовали

Известно, что военный был арестован 22 сентября 2022 года в порту Дувр. Полиция изъяла у него иностранную военную одежду и украинскую символику.

Арестованный юноша признался, что сделал неправильно, но не мог "просто стоять в стороне и наблюдать, как все разворачивается, пока его украинских школьных друзей убивали".

Напомним, глава МИД Британии предложил сценарий вступления Украины в НАТО. Украина сможет присоединиться к НАТО по сценарию Финляндии и Швеции. Однако для этого нужно дождаться завершения войны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз