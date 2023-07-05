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Військового з Великої Британії ув'язнили за те, що він поїхав воювати в Україну

5 липня 2023 15:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Військового з Великої Британії ув‘язнили за та, що він поїхав воювати в Україну
Військовослужбовці армії Великої Британії. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Британський військовослужбовець дезертирував з підрозділу для того, щоб поїхати воювати в Україну проти Росії. За це його ув'язнили за ризик втягнення Великої Британії у війну. 

Про це повідомляє видання Mirror

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Відомо, що 21-річний Александр Гармс-Ріцці залишив свій підрозділ оперативного реагування НАТО, який був дислокований в Естонії. 

"Королівський валлійський стрілець Александр Гармс-Ріцці був відправлений в Естонію, коли пропав безвісти під час операції НАТО "Кабріт", і надіслав своєму підрозділу повідомлення, у якому зізнався, що перетнув кордон, щоб приєднатися до проукраїнських сил", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що солдат пішов "у самовільну службу" на 6 місяців. Суд постановив, що його дії ризикували втягнути Британію у війну з Росією. 

Військового заарештували

Відомо, що військового заарештували 22 вересня 2022 року у порту Дувр. Поліція вилучила у нього іноземний військовий одяг та українську символіку. 

Заарештований юнак зізнався, що зробив неправильно, але не міг "просто стояти осторонь і спостерігати, як все розгортається, поки його українських шкільних друзів вбивали". 

Нагадаємо, глава МЗС Британії запропонував сценарій вступу України до НАТО. Україна зможе приєднатися до НАТО за сценарієм Фінляндії та Швеції. Проте для цього потрібно дочекатись завершення війни. 

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