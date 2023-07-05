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У ЗС Великої Британії оцінили втрати Росії у війні з Україною

5 липня 2023 08:16
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У ЗС Великобританії оцінили втрати Росії у війні з Україною
Командувач Збройних сил Великої Британії Тоні Радакін. Фото: ABC News
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російська армія втратила на війні з Україною до майже половини своєї боєздатності. Відомо, що РФ лише танків втратила 2,5 тисяч одиниць.

Про це повідомив командувач Збройних сил Великої Британії Тоні Радакін, передає Financial Times.

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Скільки втратила Росія

"Росія втратила майже половину боєздатності своєї армії. Торік вона випустила 10 млн артилерійських снарядів, але в кращому випадку може виробляти 1 млн снарядів на рік. Вона втратила 2,5 тис. танків, а в кращому випадку може виробляти 200 нових танків на рік", — пояснив він.

Чому контрнаступ ЗСУ просувається не так швидко

Тоні Радакін зауважив, що контрнаступ ЗСУ ускладнюється тим, що є високою щільність замінованих Росією полів, відсутністю повітряного прикриття в українських військових та не повністю надано військове обладнання, яке просили у Києві.

За його словами, несправедливим було те, що український контрнаступ прив'язали до конкретного терміну і те, що контрнаступ — це комплекс заходів. 

Своєю чергою генерал-полковник Олександр Сирський заявив, попри те, що Україна розпочала свій контрнаступ, Росія зазнає значно більших втрат. Найгарячіші бої зараз тривають на півдні.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що наразі головним завданням Сил оборони є максимальне знищення живої сили та техніки ворога. Також для наших військових є пріоритетом ліквідація "складів пального, б/к, командних пунктів, артилерії та сил ППО російської армії".

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