Похищенным россиянами украинским журналистом занялась СБУ

Угнанный в 2022 году на Киевщине украинский журналист Дмитрий Хилюк. Фото: Медийная инициатива по правам человека

Национальная полиция передала СБУ дело похищенного российскими оккупантами журналиста Дмитрия Хилюка. Хилюк уже больше года находится на территории России, куда его вывезли из родного села Киевской области.

Об этом сообщает "Укринформ".

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Служба безопасности Украины занялась делом пропавшего без вести и, вероятно, похищенного российскими оккупантами украинского журналиста Дмитрия Хилюка.

"Материалы уголовного производства по факту безвестного исчезновения Дмитрия Хилюка для последующего досудебного расследования 13.04.2022 переданы в следственное управление ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области", — подчеркнули в Нацполиции.

Куда девался Хилюк

Как известно, Дмитрий Хилюк был похищен российскими военными еще 3 марта 2022 года в селе Козаровичи Киевской области, где и проживал Хилюк.

Генпрокуратура в том же году открыла уголовное производство по похищению гражданских на территории Дымерской ОТГ, одним из потерпевших по этому делу является Дмитрий Хилюк.

В августе 2022 года семья Хилюка получила письмо от него. В письме была только одна фраза: "Дорогие мои мама, папа, я жив, здоров, у меня все хорошо".

Напомним, что россияне продолжают похищать людей на оккупированных территориях. В частности, в Северодонецке этим "бизнесом" занимаются "вагнеровцы".