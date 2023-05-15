Жителі Сєвєродонецька жаліються на викрадення людей "вагнерівцями": перехоплення

"Вагнерівці" біля офісного блоку в Санкт-Петербурзі. Фото: REUTERS/Igor Russak

Українська розвідка перехопила розмову жителів окупованого Сєвєродонецька, де вони жаліються на викрадення цивільних людей "вагнерівцями". Окрім того, окупанти незаконно привласнюють автівки.

Відповідну розмову опублікувало ГУР.

Читайте також:

Перехоплена розмова

— Алло, Катя, Лєна, короче, пиз*да нам. Поїхав Паша з Оксаною, бл*дь, п'яний за кермом. Він на машині, бл*дь, п'яний приїхав, випив і повіз Оксану до батьківщини, бл*дь. А воно зі своїм пизд*жом. Короче, стояли і тут під'їхала машина "вагнерівців". Я не знаю, де моя Оксана тепер. Короче Пашу з чуваком, ну "вагнерівець", сів до Паши в авто, а він прийняв бл*дь його. А він каже, що завтра будемо розбиратись, зараз заводь авто. Оксану повезли в невідомому напрямку.

Та в нас пиз*а взагалі. Там облава така, пиз*а. Як мені тепер Оксані зателефонувати. Куди меі, бл*дь дзвонити, писати, куди мені стукати.

Нагадаємо, нещодавно у Генштабі розповіли, що ворог продовжує викрадати людей з окупованих територій. Зокрема, у Старобільську Луганської області окупаційні війська організують обшуки місць проживання громадян, які підозрюються в підтримці України.

Внаслідок цих обшуків люди вивозяться у невідомому напрямку, і їхня доля залишається невідомою.