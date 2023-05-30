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Викраденим росіянами українським журналістом зайнялася СБУ

30 травня 2023 11:04
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Викраденим росіянами українським журналістом зайнялася СБУ
Викрадений 2022 року на Київщині український журналіст Дмитро Хилюк. Фото: Медійна ініціатива за права людини
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Національна поліція передала СБУ справу викраденого російськими окупантами журналіста Дмитра Хилюка. Хилюк уже більше року перебуває на території Росії, куди його вивезли із рідного села на Київщині.

Про це повідомляє "Укрінформ".

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Служба безпеки України зайнялася справою зниклого безвісти і, ймовірно, викраденого російськими окупантами українського журналіста Дмитра Хилюка.

"Матеріали кримінального провадження за фактом безвісного зникнення Дмитра Хилюка для подальшого здійснення досудового розслідування 13.04.2022 передано до слідчого управління ГУ СБУ в м. Києві та Київській області", — наголосили у Нацполіції.

Куди дівся Хилюк

Як відомо, Дмитра Хилюка викрали російські військові ще 3 березня 2022 року в селі Козаровичі Київської області, де і проживав Хилюк.

Генпрокуратура того ж року відкрила кримінальне провадження щодо викрадення цивільних на території Димерської ОТГ, одним із потерпілих у цій справі є саме Дмитро Хилюк.

У серпні 2022 року родина Хилюка отримала лист від нього. У листі була лише одна фраза: "Дорогі мої мамо, тату, я живий, здоровий, у мене все добре".

Нагадаємо, що росіяни продовжують викрадати людей на окупованих територіях. Зокрема, у Сєвєродонецьку цим "бізнесом" займаються "вагнерівці".

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