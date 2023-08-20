Истребители F-16: когда ждать самолетов в украинском небе

Владимир Зеленский по штурвалу F-16. Фото: Радио Свобода

Еще несколько месяцев назад западные партнеры утверждали, что Украина получит первые истребители F-16 только до конца 2024 года или вообще не получит, а сегодня известно, что первые девять самолетов прибудут в Украину уже к концу этого года.

Новини.LIVE собрали всю информацию по поводу истребителей F-16 для Украины.

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В субботу, 19 августа, глава государства Владимир Зеленский вместе с первой леди начал ряд визитов к зарубежным партнерам.

"Наша первоочередная задача — усиление украинских воинов на земле и в небе, развитие двустороннего сотрудничества, в частности в ОПК, европейская интеграция Украины и общая безопасность в евроатлантическом пространстве", — рассказал Зеленский.

Так, по итогам визита в Нидерланды Президент заявил о договоренности со страной по истребителям F-16. То есть, возможно, скоро истребители будут в украинском небе.

При этом он уточнил, что в ходе переговоров с Марком Рютте было достигнуто соглашение о поставках Украине 42 истребителей F-16 после обучения наших летчиков и технического персонала. И это только первый этап.

Владимир Зеленский и Марк Рютте. Фото: Владимир Зеленский

Владимир Зеленский в Нидерландах. Фото: ОП

Со временем оборонное ведомство Дании в сотрудничестве с Нидерландами подтвердило намерение передать истребители F-16 Украине. Этот шаг будет критически важным для обеспечения Украины всеми преимуществами, которые предлагают истребители F-16.

Также уточняется, что истребители будут переданы украинской авиации в тесной коллаборации с США и другими союзниками после выполнения определенных условий.

Датские официальные лица уточнили, что к этим условиям относятся грамотный и подготовленный украинский персонал, а также все необходимые разрешительные документы, сооружения и системы логистики.

В свою очередь, находясь в Дании, Владимир Зеленский сел за штурвал истребителя F-16 и ознакомился с самолетом, которые так необходимы для украинской армии.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Радио Свобода

А премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила, что ее страна предоставит Украине 19 самолетов F-16.

"Вы и ваши земляки продемонстрировали нам, что такое настоящая храбрость. За это мы вам обязаны всей поддержкой. С начала войны Дания была на вашей стороне, потому что ваша свобода — это наша свобода. Именно поэтому мы сегодня объявляем, что 19 F -16 в Украине", — Фредериксен.

Почему Украине нужны современные истребители F-16

Истребители F-16 могут полностью удовлетворить потребности Украины. Это связано с тем, что они имеют функции всех четырех самолетов.

Главная особенность истребителя — многофункциональность. Самолеты способны наносить удары по наземным целям разными типами оружия. Также они могут стать частью ПВО.

Среди преимуществ F-16 можно выделить возможность подавления противовоздушной обороны врага. Сейчас Украина не может эффективно сбивать крылатые ракеты и беспилотники, а F-16 может.

Когда Украина получит истребители F-16

Вопрос поставки истребителей в Украину — это вопрос времени. По словам советника Офиса Президента Михаила Подоляка, первые боевые самолеты могут поступить в конце сентября — начале октября.

Напомним, недавно в США рассказали, сколько нужно времени для полного освоения F-16.