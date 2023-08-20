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У США розповіли, скільки потрібно часу для повного опанування F-16

20 серпня 2023 11:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У США розповіли, скільки потрібно часу для повного опанування F-16
Винищувачі F-16. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Командувач ВПС США в Європі та Африці, генерал Джеймс Хекер вважає, що потрібно близько п'яти років, щоб повністю опанувати винищувачі F-16 та створити ескадрильї України. За його словами, українські пілоти зможуть отримати літаки не раніше наступного року.

Про це Джеймс Хекер сказав під час спілкування з журналістами під час дискусії, організованої Defense Writers Group, передає Breakingdefense.

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За словами Хекера, українські пілоти, які проходять навчання на літаках, достатньо "молоді". Він зазначив, що в них "ледве не години нальоту". 

Командувач ВПС США в Європі та Африці вважає, що українським пілотам треба зробити багато кроків, перш ніж вони будуть відчувати себе "як вдома", пілотуючи Fighting Falcon.

Хекер розповів про послідовність навчання. Для початку пілоти проходять мовну підготовку у Великій Британії. 

"Потім вони пройдуть ще трохи навчання на "двох гвинтах", потім вирушать до Франції та трохи попрактикуються на Dassault/Dornier Alpha Jet. Це все займе триватиме якийсь час, і, ймовірно, це завершиться не раніше кінця року, тому принаймні до наступного року ви не побачите F-16 в Україні", — заявив він.

За його словами, знадобиться значний час, щоб набути "навичок" F-16. Хекер заявив, що може минути декілька років, перш ніж Україна досягне рівня автоматизму при використанні цих літаків.

"Щоб побудувати пару ескадрилій F-16, підняти їх використання на достатньо високий рівень — це триватиме деякий час. Я маю на увазі це може відбутися через чотири-п'ять років", — сказав Хекер.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки погодилися відправити винищувачі F-16 в Україну з Данії та Нідерландів. Це відбудеться після завершення навчань українських пілотів.

Також ми писали, що винищувач F-16 вже був в Україні. Українське командування та бійці проводили випробування для подальшого застосування літаків на фронті.

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