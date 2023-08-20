Винищувачі F-16: коли чекати літаків в українському небі

Володимир Зеленський за штурвалом F-16. Фото: Радіо Свобода

Ще декілька місяців тому західні партнери стверджували, що Україна отримає перші винищувачі F-16 лише до кінця 2024 року чи не отримає взагалі, а сьогодні відомо, що перші дев'ять літаків прибудуть до України вже до кінця цього року.

Новини.LIVE зібрали усю інформацію з приводу винищувачів F-16 для України.

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У суботу, 19 серпня, глава держави Володимир Зеленський разом з першою леді розпочав низку візитів до закордонних партнерів.

"Наше першочергове завдання — посилення українських воїнів на землі та в небі, розвиток двосторонньої співпраці, зокрема в ОПК, європейська інтеграція України та спільна безпека у євроатлантичному просторі", — розповів Зеленський.

Так, за підсумками візиту до Нідерландів Президент заявив про домовленість з країною щодо винищувачів F-16. Тобто, можливо, незабаром винищувачі будуть в українському небі.

При цьому він уточнив, що під час переговорів з Марком Рютте було досягнуто угоди про постачання Україні 42 винищувачів F-16 після навчання наших льотчиків та технічного персоналу. І це лише перший етап.

Володимир Зеленський та Марк Рютте. Фото: Володимир Зеленський

Володимир Зеленський у Нідерландах. Фото: ОП

Згодом оборонне відомство Данії у співпраці з Нідерландами підтвердило намір передати винищувачі F-16 Україні. Цей крок буде критично важливим для забезпечення України всіма перевагами, які пропонують винищувачі F-16.

Також уточнюється, що винищувачі будуть передані українській авіації у тісній колаборації зі США та іншими союзниками після виконання певних умов.

Данські офіційні особи уточнили, що до цих умов належать грамотний та підготовлений український персонал, а також усі необхідні дозвільні документи, споруди та системи логістики.

Своєю чергою, перебуваючи в Данії Володимир Зеленський сів за штурвал винищувача F-16 та ознайомився з літаком, які так необхідні для української армії.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Радіо Свобода

А прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен оголосила, що її країна надасть Україні 19 літаків F-16.

"Ви та ваші земляки продемонстрували нам, що таке справжня хоробрість. За це ми вам зобов'язані всією підтримкою. Від початку війни Данія була на вашому боці, бо ваша свобода — це наша свобода. Саме тому ми сьогодні оголошуємо, що надамо 19 F-16 в Україну", — Фредеріксен.

Чому Україні потрібні сучасні винищувачі F-16

Винищувачі F-16 можуть повністю задовольнити потреби України. Це з тим, що вони мають функції всіх чотирьох літаків.

Головна особливість винищувача — багатофункціональність. Літаки здатні завдавати ударів по наземних цілях різними типами зброї. Також вони можуть стати частиною ППО.

Серед переваг F-16 можна назвати можливість придушення протиповітряної оборони ворога. Зараз Україна не може ефективно збивати крилаті ракети та безпілотники, а F-16 може.

Коли Україна отримає винищувачі F-16

Питання постачання винищувачів в Україну — це питання часу. За словами радника Офісу Президента Михайла Подоляка, перші бойові літаки можуть надійти наприкінці вересня — на початку жовтня.

Нагадаємо, нещодавно у США розповіли, скільки потрібно часу для повного опанування F-16.