Какие выплаты получают срочники и возможны ли изменения — объясняют юристы

Украинские солдаты срочной службы. Фото: mil.gov.ua

В Украине продлили действие военного положения до 18 августа 2023 года. Очевидно, что и после этой даты оно будет продлено. Однако во время действия этого особого правового режима солдаты срочной службы не могут быть уволены. При этом выплаты, которые они получают, остаются мизерными.

Общественная организация Юридическая Сотня в интервью NV подробно рассказала, какие выплаты получают срочники, могут ли они рассчитывать на доплаты и планируют ли в ближайшее время изменения.

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Какие выплаты получают срочники

Юристы отмечают, что на сегодня солдаты срочной службы получают должностной оклад в размере от 350 до 700 грн в месяц — в зависимости от тарифного разряда.

Правительство их обеспечивает койко-место в казарме, военной формой и питанием.

Дело в том, что согласно постановлению КМУ № 704, размеры должностных окладов, окладов по военным или специальным званиям военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц рассчитываются исходя из размера 1762 грн и определяются путем умножения на соответствующий тарифный коэффициент согласно с приложениями 1, 12, 13 и 14.

Приложение 12 касается непосредственно срочников. Оно подразумевает тарифные коэффициенты от 0,2 до 0,4. Потому и получается такая сумма, объясняют специалисты.

Выплаты украинским военным. Фото: google.com

Имеют ли солдаты срочной службы денежные надбавки

Как отмечают правоведы, с 24 февраля 2022 года для срочников было установлено дополнительное вознаграждение за прохождение военной службы — 30 тыс. грн и 100 тыс. грн.

Однако с 2023 года они перестали получать дополнительные выплаты согласно новым правилам.

Имеют ли право срочники зарабатывать другой деятельностью

На законодательном уровне срочники в этом отношении не ограничены и имеют право совмещать службу и другой вид занятости.

Однако, как говорят юристы, на практике, находясь в определенном месте и исполняя обязанности военной службы, совмещать занятость кажется очень сложно.

В условиях военного положения военнослужащие срочной службы продолжают проходить службу сверх установленных законом сроков. Они могут уволиться только по состоянию здоровья или определенным семейным обстоятельствам.

Оптимальным выходом могло быть продолжение военной службы по контракту, с выплатой полноценного денежного довольствия. Однако здесь все зависит от желания срочника, а также от командира, который имеет право на заключение контракта.

Украинские солдаты срочной службы. Фото: Черноморская информационная служба

Планируют ли в ближайшее время изменения для срочников

Один из законопроектов, направленный на решение ситуации со срочниками — №9140 от 23.03.2023.

Он предусматривает увольнение срочников со службы по соответствующему заявлению по собственному желанию.

Однако этот документ содержит нюанс. Он фактически открывает возможность территориальным центрам комплектования и социальной поддержки мобилизовать человека и отправить на фронт.

Согласно данному документу, уволенные со срочной службы лица должны будут в течение пяти дней прибыть в ТЦК и стать на военный учет.

Также на заседании 30 мая Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы во время действия военного положения №9342.

По прогнозам нардепов, ожидать принятия в целом можно будет в течение июня.

В таком случае военнослужащим срочной службы обещают выплаты в размере 6000 грн. на месяц пропорционально времени прохождения службы.

Есть законопроекты, касающиеся отпусков для срочников, вознаграждений военным в зоне боевых действий, в том числе срочникам, в размере 16 минимальных заработных плат.

Ранее Новини.LIVE писали, какие категории лиц могут быть уволены из армии во время войны.

Напомним, мы рассказывали, на какие выплаты могут рассчитывать военнослужащие по завершении боевых действий в Украине.

Также мы сообщали, что такое резерв личного состава как формируется система резервистов и кого будут призывать на военную службу в первую очередь.