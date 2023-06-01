Які виплати отримують строковики у 2023: можливі зміни — юристи

Українські солдати строкової служби. Фото: mil.gov.ua

В Україні продовжили дію воєнного стану до 18 серпня 2023 року. Очевидно, що і після цієї дати він буде продовжений. Проте під час дії цього особливого правового режиму солдати строкової служби не можуть бути звільнені. При цьому виплати, які вони отримують залишаються мізерними.

Громадська організація Юридична Сотня в інтерв'ю NV детально розповіла, які виплати отримують строковики, чи можуть вони розраховувати на доплати та чи планують найближчим часом зміни.

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Які виплати отримують строковики

Юристи зазначають, що станом на зараз солдати строкової служби отримують посадовий оклад у розмірі від 350 до 700 грн на місяць — залежно від тарифного розряду.

Держава їх забезпечує ліжко-місце у казармі, військовою формою та харчуванням.

Річ у тім, що відповідно до постанови КМУ № 704, розміри посадових окладів, окладів за військовими або спеціальними званнями військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу та деяких інших осіб розраховуються, виходячи з розміру 1762 грн, та визначаються шляхом множення на відповідний тарифний коефіцієнт згідно з додатками 1, 12, 13 і 14.

Додаток 12 стосується безпосередньо строковиків. Він передбачає тарифні коефіцієнти від 0,2 до 0,4. Тому і виходить така сума, пояснюють фахівці.

Виплати українським військовим. Фото: google.com

Чи мають солдати строкової служби грошові надбавки

Як зазначають правознавці, з 24 лютого 2022 року для строковиків була встановлена додаткова винагорода за проходження військової служби ― 30 тис. грн та 100 тис. грн.

Однак, із 2023 року, вони перестали отримувати виплати згідно з новим правилами.

Чи мають право строковики заробляти іншою діяльністю

На законодавчому рівні строковики в цьому плані не обмежені та мають право суміщати службу та інший вид зайнятості.

Однак, як кажуть юристи, на практиці, перебуваючи у визначеному місці та виконуючи обов’язки військової служби, поєднувати зайнятість видається надзвичайно складно.

В умовах воєнного стану військовослужбовці строкової служби продовжують проходити службу понад установлені законом строки. Вони можуть звільнитися лише за станом здоров’я чи певними сімейними обставинами.

Оптимальним виходом могло б бути продовження військової служби за контрактом, із виплатою повноцінного грошового забезпечення. Проте тут все залежить від бажання строковика, а також — від командира, який має право на укладання контракту.

Українські солдати строкової служби. Фото: Чорноморська інформаційна служба

Чи планують найближчим часом зміни для строковиків

Один з законопроєктів, спрямований на вирішення ситуації зі строковиками — № 9140 від 23.03.2023.

Він передбачає звільнення строковиків зі служби за відповідною заявою — за власним бажанням.

Проте, цей документ містить нюанс. Він фактично відкриває можливість територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки мобілізувати людину та відправити на фронт.

Згідно з даним документом звільнені зі строкової служби особи повинні будуть впродовж п'яти днів прибути в ТЦК і стати на військовий облік.

Також на засіданні 30 травня Верховна Рада України прийняла за основу проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану № 9342.

За прогнозами нардепів, очікувати прийняття в цілому можна буде протягом червня.

У такому разі військовослужбовцям строкової служби обіцяють виплати у розмірі 6000 грн на місяць пропорційно до часу проходження служби.

Є законопроєкти, які стосуються відпусток для строковиків, винагород військовим у зоні бойових дій, в тому числі строковикам, у розмірі 16 мінімальних заробітних плат.

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