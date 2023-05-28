Выплаты военным: Вениславский рассказал про новый законопроект

Представитель Президента в ВР Федор Вениславский. Фото: google

В скором времени Верховная Рада Украины рассмотрит новый законопроект, направленный на обеспечение справедливой финансовой компенсации для военных. При этом, Студенты военных академий и военные подразделения в гражданских образовательных учреждениях получают стипендию, которая меньше по размеру, чем у их гражданских коллег.

Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире телемарафона "Единые новости".

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Новые выплаты

Вениславский отметил, что была проведена серия встреч на уровне комитета с участием различных рабочих групп, включающих депутатов от всех партий, представленных в парламенте, а также представителей сектора безопасности и обороны: Министерства обороны, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Главного управления разведки и Государственной пограничной службы.

Вениславский упомянул, что предложенный законопроект уже прошел значительную стадию разработки и находится в процессе завершения. Он утверждает, что в ближайшее время проект закона будет готов для презентации в парламенте.

Новый законопроект, согласно Вениславскому, будет способствовать социальной справедливости, установив адекватный уровень финансового обеспечения как для военных на передовой, так и для тех, кто служит в тылу. Это включает в себя студентов военных учебных заведений и призывников.

Также, как подчеркнул Вениславский, законопроект учтет факт, что стипендии для студентов военных вузов и военных подразделений гражданских учебных заведений ниже, чем у их гражданских коллег.

Это усугубляет неравенство, учитывая, что эти студенты также посвящают свою жизнь службе, которая на данный момент связана с риском, как и служба на передовой. Вениславский уверен, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.

Напомним, что после окончания войны и освобождения от службы все наши защитники могут рассчитывать на определенные выплаты от государства. На денежное довольствие в случае увольнения с военной службы в соответствии с разделом XXXI "Порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим ВСУ" могут рассчитывать все военнослужащие, кроме "срочников".