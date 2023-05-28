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Виплати військовим: Веніславський розповів про новий законопроєкт

28 травня 2023 19:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Виплати військовим: Веніславський розповів про новий законопроєкт
Представник Президента у ВР Федір Веніславський. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Незабаром Верховна Рада України розгляне новий законопроєкт, спрямований на забезпечення справедливої фінансової компенсації для військових. При цьому, Студенти військових академій та військові підрозділи у цивільних освітніх установах отримують стипендію, яка є меншою за розміром, ніж у їхніх цивільних колег.

Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Веніславський зазначив, що було проведено серію зустрічей на рівні комітету за участю різних робочих груп, що включають депутатів від усіх партій, представлених у парламенті, а також представників сектору безпеки та оборони: Міністерства оборони, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки та Державної прикордонної служби.

Веніславський згадав, що запропонований законопроєкт уже пройшов значну стадію розробки та перебуває у процесі завершення. Він стверджує, що найближчим часом проєкт закону буде готовим до презентації в парламенті.

Новий законопроєкт, згідно з Веніславським, сприятиме соціальній справедливості, встановивши адекватний рівень фінансового забезпечення як для військових на передовій, так і для тих, хто служить у тилу. Це включає студентів військових навчальних закладів і призовників.

Також, як підкреслив Веніславський, законопроєкт врахує факт, що стипендії для студентів військових вишів та військових підрозділів цивільних навчальних закладів нижчі, ніж у їхніх цивільних колег.

Це посилює нерівність з огляду на те, що ці студенти також присвячують своє життя службі, яка на цей час пов'язана з ризиком, як і служба на передовій. Веніславський упевнений, що це питання буде вирішено найближчим часом.

Нагадаємо, що після закінчення війни та звільнення від служби всі наші захисники можуть розраховувати на певні виплати від держави. На грошове забезпечення у разі звільнення з військової служби відповідно до розділу XXXI "Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ" можуть розраховувати всі військовослужбовці, крім "строковиків".

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