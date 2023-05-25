Выплаты военным — сколько денег можно будет получить после войны

Выплаты украинским военным после завершения войны. Фото: Новини.LIVE

Во время полномасштабной войны каждый военнослужащий как в тылу, так и на передовой получает надлежащее денежное довольствие. После боевых действий военные также могут рассчитывать на выплаты, сумма которых будет зависеть от определенных обстоятельств.

Об этом свидетельствует Приказ Министерства обороны Украины "Об утверждении Порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам".

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В соответствии с разделом XXXI Порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам денежное довольствие в случае увольнения с военной службы выплачивается всем военнослужащим.

Исключением являются только военные, проходящие срочную службу.

Выплаты украинским военным. Фото: google.com

Выплаты военным — какие суммы получат после завершения боевых действий

Отмечается, что сумма выплат будет равна сумме денежного довольствия, согласно должности на которой был военнослужащий.

Также в год увольнения со службы, если он не использовал свой ежегодный отпуск или сделал это частично, он может воспользоваться этим двумя способами:

или уйти в отпуск с исключением из списков личного состава воинской части и выплатой денежного довольствия в соответствии с количеством дней отдыха;

или получить компенсацию за неиспользованные дни ежегодного основного отпуска (также можно получить доплату за неиспользованные дни дополнительного или нынешнего отпуска).

Украинские военные. Фото: Генеральный штаб ВСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Кто имеет право на единовременную денежную помощь

Военнослужащим, которые увольняются со службы по состоянию здоровья, выплачивается единовременная денежная помощь в размере 50% месячного денежного довольствия.

Выплата также предоставляется в следующих случаях:

увольнение с военной службы по возрасту;

сокращение штата или проведением организационных мероприятий;

истечение срока контракта;

непосредственное подчинение близкому лицу;

систематическое невыполнение условий контракта командованием;

наступлением особого периода и нежеланием продолжать военную службу военнослужащим-женщиной, имеющей ребенка (детей) младше 18 лет.

На какие выплаты рассчитывать офицерам запаса

Лица офицерского состава, которые проходят кадровую военную службу и увольняются со службы по собственному желанию, другим военнослужащим, увольняющимся со службы по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, и имеющим выслугу десять календарных лет и более, выплачивается единовременная денежная помощь в размере 25% месячной зарплаты

Лицам офицерского состава, лицам рядового, сержантского и старшинского состава, призванным на военную службу по призыву в связи с мобилизацией, при увольнении со службы выплачивается денежная помощь в порядке и размерах, определенных постановлением Кабинета Министров Украины.

Офицер запаса. Фото: vntu.edu.ua

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