Оправдывала действия российских военных: сообщено о подозрении сотруднице СБУ
Сообщено о подозрении сотруднице СБУ, которая оправдывала действия российских военных. Женщина не сдержала присягу на верность государству.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
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Сотрудница СБУ поддерживала оккупантов в условиях полномасштабной войны россии против Украины.
Она отрицала факты вражеских обстрелов Запорожской АЭС. Женщина назвала ракетный удар по роддому в Мариуполе "постановкой".
"Пока ей сообщено о подозрении по факту оправдания, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии рф против Украины (ч.3 ст. 436-2 УКУ). Решается вопрос об избрании меры пресечения", — говорится в сообщении.
Напомним, в Сумской области к 10 годам лишения свободы приговорен российский военнослужащий. Оккупант угрожал оружием и отбирал ценные вещи у мирных украинцев.
Также мы писали, что по материалам Службы безопасности Украины вынесен приговор враждебному пропагандисту и стороннику "русского мира". Приморский районный суд Одессы заочно приговорил лидера пророссийского объединения к 14,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Добавим, двум гражданам Украины сообщили о подозрении в пособничестве россии. Они осуществляли незаконное обналичивание средств, кредитование и предоставление услуг так называемых "перестановок" средств.