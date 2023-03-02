Оправдывала действия российских военных: сообщено о подозрении сотруднице СБУ

Женщина назвала ракетный удар по роддому в Мариуполе "постановкой"

Сообщено о подозрении сотруднице СБУ, которая оправдывала действия российских военных. Женщина не сдержала присягу на верность государству.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Сотрудница СБУ поддерживала оккупантов в условиях полномасштабной войны россии против Украины.

Она отрицала факты вражеских обстрелов Запорожской АЭС. Женщина назвала ракетный удар по роддому в Мариуполе "постановкой".

"Пока ей сообщено о подозрении по факту оправдания, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии рф против Украины (ч.3 ст. 436-2 УКУ). Решается вопрос об избрании меры пресечения", — говорится в сообщении.

Напомним, в Сумской области к 10 годам лишения свободы приговорен российский военнослужащий. Оккупант угрожал оружием и отбирал ценные вещи у мирных украинцев.

Также мы писали, что по материалам Службы безопасности Украины вынесен приговор враждебному пропагандисту и стороннику "русского мира". Приморский районный суд Одессы заочно приговорил лидера пророссийского объединения к 14,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Добавим, двум гражданам Украины сообщили о подозрении в пособничестве россии. Они осуществляли незаконное обналичивание средств, кредитование и предоставление услуг так называемых "перестановок" средств.