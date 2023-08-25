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"Отправиться маршем на Москву": представители "РДК" обратились к "вагнеровцам"

25 августа 2023 00:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Отправиться маршем на Москву": представители "РДК" обратились к "вагнеровцам"
Бойцы из "Русского добровольческого корпуса". Фото: скриншот из видео подразделения
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Бойцы "Русского Добровольческого Корпуса" обратились к "вагнеровцам" с призывом начать воевать на стороне Украины. По их словам, если наемники не совершали военных преступлений на территории нашего государства, то они могут присоединиться к российским добровольцам.

Соответствующее обращение "РДК" обнародовал в своем телеграмм-канале.

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Обращение к наемникам

"Обращаемся к бойцам ЧВК "Вагнер", для которых слова верность и честь еще имеют смысл и значение.
Судя по всему, вчера были цинично казнены ваши командиры и отец-основатель. То, что их убили по распоряжению представителей высшего эшелона власти РФ, очевидно для каждого. Поэтому сейчас у вас есть непростой, но достаточно логичный выбор: либо стать в "стойло" МО РФ на службу убийц ваших командиров, либо сохранить свою честь и отомстить их палачам, перейдя на сторону Украины", — подчеркнули они.

"Марш на Москву"

Кроме того, военные предложили присоединиться к их корпусу, чтобы завершить "кровопролитную" войну.

"Мы предлагаем вам вступить в наши ряды и сначала завершить эту кровопролитную мясорубку т.н. "СВО", а потом снова отправиться маршем на Москву, но на это раз не останавливаться в 200км от МКАДа, а дойти до конца! В случае вашего добровольного перехода на сторону Украины, ВСУ и МО Украины гарантируют вам безопасность и достойные условия!", — заверили российские добровольцы.

Напомним, журналисты белорусского издания "Радыё Свабода" получили эксклюзивные спутниковые снимки от Planet Labs. На них заметно, как "вагнеровцы" демонируют свой лагерь в селе Цель, что возле Осиповичей.

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